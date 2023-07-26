30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища нусбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса

беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.

В этом видео:

13:01 / 2:16:07 Гари благодарю за поддержку Украины и неравнодушие! Из Австрии!

40:06 / 2:16:07 В Австрии пишут:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=644965453648181&set=a.348848619926534

Der ukrainische Präsident Selenskyj dreht am Rad der militärischen Eskalation und fordert offenbar den 3. Weltkrieg gegen Russland!

(Президент Украины Зеленский крутит колесо военной эскалации и, видимо, призывает к 3-ей Мировой войне против России!)

45:48 / 2:16:07 Гари вы эпизодически говорите, что вас блокируют.

Как вы относитесь к разработчикам OS Linux and open source, а так же альтернативным социальным сетям?

58:08 / 2:16:07 О Веллере и Илларионове. Гари! Если вы учитесь в вашем возрасте значит вы философ.

1:03:07 / 2:16:07 Помним о Михаиле Саакашвили!

1:27:37 / 2:16:07 Как кто-то сказал про "хороших русских": просмотры не пахнут...

1:31:57 / 2:16:07 Гари благодарю вас за то, что не забываете иноземцев АТО и иностранцев воюющих за Украину.

2:00:54 / 2:16:07 Про Фейгина прошлый раз говорили.

2:04:13 / 2:16:07 Гари говорит о благородстве. Это редкость по нынешним временам.

Заключительное слово.

Оригинал видео: Стрим №11 Гари Юрий Табах. 03.05.23 13:00 Майами, 20:00 Киев. Скандалы в США, договорняк России СШа https://www.youtube.com/watch?v=WY0vggzYlUU

На канале: Gary Yuri Tabach (Гари Юрий Табах) https://www.youtube.com/@garyyuritabach9560