Ελλάς, Ρωσία, τουρκική απειλή και ενεργειακή κρίση _ Ηλ.Κασιδιάρης

" Ηλιας Κασιδιάρης Το Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ πρώτη δύναμη στους νέους και στο διαδίκτυο

Οι λόγοι που στηρίζουμε τον Ηλια Κασιδιαρη και τουςΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Το πολιτικό μας πρόγραμμα βασίζεται σε 10 κύρια σημεία αναφοράς​

1. Επίλυση του Δημογραφικού

Ο μεγαλύτερος εθνικός κίνδυνος για το μέλλον της Πατρίδας μας θα καταπολεμηθεί με την εφαρμογή μέτρων, που σε χώρες όπως η Ουγγαρία, οδήγησαν σε άμεση αύξηση των γεννήσεων. Φοροαπαλλαγές, οικονομικές ενισχύσεις, επιδότηση της μητρότητας και προστασία της ελληνικής οικογένειας στην φυσική της μορφή (και όχι αυτή που ψήφισε ο Μητσοτάκης μαζί με τον Τσίπρα και επιτρέπει γάμους ομοφύλων ζευγαριών)

2. Οριστική πάταξη της Λαθρομετανάστευσης

Απέλαση όλων των αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα και μετατρέπουν την χώρα μας σε ισλαμική αποικία. Οριστικό τέλος στην δωρεάν στέγαση, στην χρηματοδότηση με μετρητά, και σε όλα τα προνόμια που η κυβέρνηση της ΝΔ προσφέρει αφειδώς στους αλλοδαπούς​

3. Αυτάρκεια για όλα τα βασικά είδη διαβίωσης του Λαού μας

Αυτός είναι ο ύψιστος στόχος για την ευημερία ενός Έθνους. Οι Έλληνες να παράγουμε οι ίδιοι τα αγαθά που καταναλώνουμε. Και κυρίως: τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και όπλα, που οι παραγωγικές μας δυνάμεις μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επανεκκίνησης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Επί 7 χρόνια φώναζα στη βουλή: Δεν επαρκεί μόνο o τουρισμός για καταστεί βιώσιμη η οικονομία της χώρας. Άμεση στροφή στον πρωτογενή τομέα, την εθνική παραγωγή και τη βιομηχανική ανάπτυξη​

4. Επιδότηση της εργασίας και της επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση των τίμιων Ελλήνων και όχι των κομματικών εγκάθετων και των μεγαλοεργολάβων που πλούτισαν εις βάρος του Δημοσίου. Οριζόντια μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών και εξομοίωσή τους με αυτούς γειτονικών χωρών, που έχουν απορροφήσει χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Άμεση και ορθή εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας, προσέλκυση επενδυτών μέσω της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας και πάνω απ’ όλα προτεραιότητα στον Έλληνα – Πρώτα οι Έλληνες στην εργασία και σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής​

5. Δόγμα Γεωστρατηγικής Αναβάθμισης του Ελληνισμού

Ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, Επέκταση των Χωρικών μας Υδάτων στα 12 Ναυτικά Μίλια, Ενιαίος Αμυντικός Χώρος Ελλάδος-Κύπρου. Μέσω της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου η Ελλάς μπορεί άμεσα να καταστεί κυρίαρχη δύναμη και πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο

​6. Εκμετάλλευση του Εθνικού μας Πλούτου

Μόνο έτσι θα στηριχτεί σε κραταιές βάσεις η Ελληνική Οικονομία. Τα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, που όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης αρνούνται να εξορύξουν, μπορούν να μετατρέψουν την Πατρίδα μας σε βασικό παίκτη στη διεθνή ενεργειακή σκακιέρα. Μόνο οι περιοχές νοτίως της Κρήτης, η περίφημη λεκάνη του Ηροδότου, αρκούν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης για πέντε δεκαετίες

7. Εθνική Άμυνα: Αναβάθμιση της Αποτροπής

Νέο αμυντικό δόγμα άμεσου αποφασιστικού πλήγματος έναντι κάθε ξένης επιβουλής. Νέο μοντέλο εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων με δεκάδες πλατφόρμες εκτόξευσης σε νησιά και νησίδες του Αρχιπελάγους. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και υποβρύχια που θα δημιουργήσουν ένα απροσπέλαστο τείχος ασφαλείας στα σύνορά μας. Οπλικά συστήματα ελληνικής κατασκευής, με ελάχιστο κόστος σε σχέση με τα εξοπλιστικά της μίζας και ταυτόχρονη άνθηση της αμυντικής μας βιομηχανίας

8. Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα

Σκληρή καταστολή σε όλες τις εστίες παραβατικότητας. Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις για να παταχθούν οι καταυλισμοί και τα άβατα ανομίας, που δεν τολμά να αγγίξει μέχρι σήμερα το πολιτικό σύστημα. Κατάργηση των ευνοϊκών όρων που αποφυλακίζουν καθημερινά δεκάδες επικίνδυνους εγκληματίες. Άμεση απέλαση όλων των αλλοδαπών κακοποιών

9. Πολιτική κάθαρση

Τα σκάνδαλα και η κλοπή του δημοσίου χρήματος συνεχίζονται ασταμάτητα. Ακόμα και για τα hot-spot των αλλοδαπών η Νέα Δημοκρατία μοίρασε εκατομμύρια χωρίς έλεγχο στους δικούς τους εργολάβους. Έκαναν ανάδοχο ακόμα και τον πεθερό του Γεραπετρίτη, του υπουργού και στενού συνεργάτη του Μητσοτάκη. Απαιτείται κατάργηση του κατάπτυστου νόμου περί ευθύνης υπουργών και παραδειγματική τιμωρία όλων των πολιτικών που καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα

10. Ελληνική Παιδεία

«Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων» δίδασκε ο Πυθαγόρας. Στον αντίποδα αυτού, ο ανθέλληνας Κίσιγκερ έλεγε πως: «οι Έλληνες πρέπει να πληγούν στις ρίζες τους, δηλαδή τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα». Απέναντι σε αυτή τη διεθνή συνωμοσία σε βάρος του Ελληνισμού πρέπει να διαφυλάξουμε πάση θυσία τις αιώνιες αξίες της Ελληνικής Παιδείας. Πρέπει να γνωρίσουμε κάθε πτυχή της Ιστορίας μας, ώστε να ζήσουμε και στο μέλλον στιγμές μεγάλης δόξας. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον Πολιτισμό και τις Παραδόσεις μας. Να υπερασπιστούμε την Ορθοδοξία απέναντι στην μεγάλη απειλή της ισλαμοποίησης. "