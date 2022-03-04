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P TOULATOS NEMESIS ΔΌΓΜΑΤΑ-ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΊΑ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ
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30 views • March 04, 2022
http://ekdoseispyrra.gr/index.php?option=com_virtuemart...
Τα γεγονότα που αναμένονται θα συμβούν τάχιστα, το ένα πίσω από το άλλο. Αρκεί να είμαστε ξύπνιοι, Να μην αφεθούμε στην παραπληροφόρηση, Στον «ωχαδερφισμό», Σε οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή γίνεται και συμβαίνει. Δεν πρέπει να απελπιστούμε η να απογοητευτούμε ότι δεν υπάρχει θεός και να αναρωτιόμαστε που είναι ο θεός.
Τα γεγονότα που αναμένονται θα συμβούν τάχιστα, το ένα πίσω από το άλλο. Αρκεί να είμαστε ξύπνιοι, Να μην αφεθούμε στην παραπληροφόρηση, Στον «ωχαδερφισμό», Σε οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή γίνεται και συμβαίνει. Δεν πρέπει να απελπιστούμε η να απογοητευτούμε ότι δεν υπάρχει θεός και να αναρωτιόμαστε που είναι ο θεός.
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