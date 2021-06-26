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Η ΥΠΟΥΛΗ ΡΑΣΤΩΝΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΓΙΟΥΡΟΥΣΙ
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882 views • June 26, 2021
Ούτως ώστε το κοπάδι να θεωρήσει τις ραγδαίες αλλαγές απλές συνέπειες των τυχαίων συνθηκών που σταδιακά προέκυψαν, όπως με όλα έτσι και με τα καλοκαίρια θα έπρεπε να περάσουμε διαδοχικές προσομοιώσεις που θα μας απομακρυναν όλο και πιο πολύ από την παλιά κανονικότητα παρότι το λογικό θα ήταν το ανάποδο μιας και τώρα έχουμε στα χέρια μας τούτο το μεγάλο όπλο για να ποδοπατήσουμε τον ιό. Αυτό όμως βλέπεις δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχουν οι ξεροκέφαλοι που από την μια απειλούν τους θωρακισμένους από την άλλη ψάχνουν να βρουν το πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό, όμοια με τις εταιρίες θεάματος και μάρκετινγκ, πρέπει να υπάρχουν διαρκώς νέα ερεθίσματα που όταν μάλιστα φτάσουν στην έλλειψη επιλογών ευελπιστούν πως με την αλλαγή μιας ονομασίας μπορούν να παρουσιάσουν σα διαφορετική μια ιστορία που έχει επανεμφανιστεί ολόιδια πολλάκις και που όσα επεισόδια κι αν έχεις χάσει πάντα είσαι μέσα στο σενάριο. Όπως περιμέναμε λοιπόν έφτασε και στην Ελλάδα η έκδοση Δέλτα του ιού, η οποία βέβαια και συνέχισε το σερί του αυξανόμενου επιπέδου μεταδοτικοτητας σε σημείο που μάλλον έχει αρχίσει και φλερτάρει επικίνδυνα με την ταχύτητα του φωτός.
Και πάνω από όλα αυτά παρατηρούμε πως η οργανωμένη ενορχήστρωση δεν είναι κάτι που γίνεται πίσω από τις κουρτίνες αλλά τα στοιχεία βρίσκονται παντού. Αρκεί να παρατηρήσει κάποιος πως όλες κι όλες 3 εταιρίες στις ΗΠΑ και κυρίως η Blackrock και η Vanguard βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας και διαχειρίζονται ασύλληπτα ποσα στο επίπεδο των ¾ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των ΗΠΑ και είναι μεγαλομέτοχοι στις περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές μεταξύ των οποίων media και φαρμακευτικές φυσικά δημιουργωντας μια ξεκάθαρη μονόπωλη με ασύλληπτη δύναμη να επιβάλλουν οποιαδήποτε πολιτική θέλουν σε παγκόσμιο επίπεδο παίζοντας κυριολεκτικά χωρίς αντίπαλο.
Οπότε μέσα στους αντανθρωπιστικούς τους στόχους και την ένωση του ανθρώπου με τις μηχανές ποντάρουν για μια ακόμα φορά ότι οι άνθρωποι στα πλαίσια της “διευκόλυνσης” και της διαστρεβλωμένης έννοιας της βελτίωσης θα επιλέξουν πάλι το μαγικό χάπι που χωρίς προσπάθεια θα τους δώσει αυτό που ποθούν πάνω στην ύλη. Θα χάσουν όμως αυτούς που έχουν μάθει να κοιτούν την ουσία και να αντιλαμβάνονται τη ζωή σαν ένα δώρο από το Θεό που αξία έχει κάθε στιγμή και όχι μόνο εκείνη που έχει μέσα της κάποιου είδους επίτευγμα.
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Bethany puts a phone in her hand | Years And Years Episode 2 https://youtu.be/OY4IqnjXPoQ
EU’s Database Of Adverse Drug Reactions For COVID-19 Shots: 1.5 Million Injured (50% SERIOUS) & 15,472 DEAD https://humansarefree.com/2021/06/eu-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots.html
Tα τρια κύματα του Noμπελίστα ιολόγου Luc Montanger …Πως θα πεθάνουν οι εμβολιασμένοι(Video) https://amazonios.net/ta-tria-kymata-toy-nompelista-iologoy-luc-montanger-pos-tha-pethanoyn-oi-emvoliasmenoi-video/
Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118
Αντώνης Παπαντωνίου (Ναύαρχος ε.α. – Νομικός)
....................................
Ανοιχτή Πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες Πατριώτες -
στα "ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" https://www.facebook.com/afpapantoniou/posts/4054900801294893
These three firms own corporate America https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
The Same Shady People Own Big Pharma and the Media https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/15/does-vanguard-and-blackrock-own-the-world.aspx
Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm
« Να σταθώ στα πόδια μου » Λεωνίδας Μπαλάφας - Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης (Official Video) https://youtu.be/AufQINNTbNc
Στο πλαίσιο αυτό, όμοια με τις εταιρίες θεάματος και μάρκετινγκ, πρέπει να υπάρχουν διαρκώς νέα ερεθίσματα που όταν μάλιστα φτάσουν στην έλλειψη επιλογών ευελπιστούν πως με την αλλαγή μιας ονομασίας μπορούν να παρουσιάσουν σα διαφορετική μια ιστορία που έχει επανεμφανιστεί ολόιδια πολλάκις και που όσα επεισόδια κι αν έχεις χάσει πάντα είσαι μέσα στο σενάριο. Όπως περιμέναμε λοιπόν έφτασε και στην Ελλάδα η έκδοση Δέλτα του ιού, η οποία βέβαια και συνέχισε το σερί του αυξανόμενου επιπέδου μεταδοτικοτητας σε σημείο που μάλλον έχει αρχίσει και φλερτάρει επικίνδυνα με την ταχύτητα του φωτός.
Και πάνω από όλα αυτά παρατηρούμε πως η οργανωμένη ενορχήστρωση δεν είναι κάτι που γίνεται πίσω από τις κουρτίνες αλλά τα στοιχεία βρίσκονται παντού. Αρκεί να παρατηρήσει κάποιος πως όλες κι όλες 3 εταιρίες στις ΗΠΑ και κυρίως η Blackrock και η Vanguard βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας και διαχειρίζονται ασύλληπτα ποσα στο επίπεδο των ¾ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των ΗΠΑ και είναι μεγαλομέτοχοι στις περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές μεταξύ των οποίων media και φαρμακευτικές φυσικά δημιουργωντας μια ξεκάθαρη μονόπωλη με ασύλληπτη δύναμη να επιβάλλουν οποιαδήποτε πολιτική θέλουν σε παγκόσμιο επίπεδο παίζοντας κυριολεκτικά χωρίς αντίπαλο.
Οπότε μέσα στους αντανθρωπιστικούς τους στόχους και την ένωση του ανθρώπου με τις μηχανές ποντάρουν για μια ακόμα φορά ότι οι άνθρωποι στα πλαίσια της “διευκόλυνσης” και της διαστρεβλωμένης έννοιας της βελτίωσης θα επιλέξουν πάλι το μαγικό χάπι που χωρίς προσπάθεια θα τους δώσει αυτό που ποθούν πάνω στην ύλη. Θα χάσουν όμως αυτούς που έχουν μάθει να κοιτούν την ουσία και να αντιλαμβάνονται τη ζωή σαν ένα δώρο από το Θεό που αξία έχει κάθε στιγμή και όχι μόνο εκείνη που έχει μέσα της κάποιου είδους επίτευγμα.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/i-ypouli-rastoni-proanaggelei-to-ystato-giourousi
Bethany puts a phone in her hand | Years And Years Episode 2 https://youtu.be/OY4IqnjXPoQ
EU’s Database Of Adverse Drug Reactions For COVID-19 Shots: 1.5 Million Injured (50% SERIOUS) & 15,472 DEAD https://humansarefree.com/2021/06/eu-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots.html
Tα τρια κύματα του Noμπελίστα ιολόγου Luc Montanger …Πως θα πεθάνουν οι εμβολιασμένοι(Video) https://amazonios.net/ta-tria-kymata-toy-nompelista-iologoy-luc-montanger-pos-tha-pethanoyn-oi-emvoliasmenoi-video/
Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118
Αντώνης Παπαντωνίου (Ναύαρχος ε.α. – Νομικός)
....................................
Ανοιχτή Πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες Πατριώτες -
στα "ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" https://www.facebook.com/afpapantoniou/posts/4054900801294893
These three firms own corporate America https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
The Same Shady People Own Big Pharma and the Media https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/15/does-vanguard-and-blackrock-own-the-world.aspx
Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm
« Να σταθώ στα πόδια μου » Λεωνίδας Μπαλάφας - Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης (Official Video) https://youtu.be/AufQINNTbNc
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