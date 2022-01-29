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Joh. W. Matutis - Kenne deinen Widersacher - 29. Januar 2022
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Die Absichten Satans sollten uns nicht unbekannt sein. Stolz und Arroganz kommen vor dem Fall.
Stichworte: gibt es wirklich einen Teufel? - Satan, der Ankläger - Drache oder Schlange - wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte - ... bis Sünde in dir gefunden wurde - die nötige Entstolzung - wie du deine Widersacher überwindest - nüchtern und besonnen bleiben - gib dem Argen keinen Raum - was ist Heiligung? - abhängig allein von Gottes Gnade werden
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