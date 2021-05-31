© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
#ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 19-5-21
Follow
0
Share
Report
10 views • May 31, 2021
#Καζάκης #Εμβόλια #Τουρκία
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΥΓΕΙΑ
Ατομική ευθύνη: όλο το βάρος στην πλάτη του πολίτη
Ο εγκλεισμός ήδη δείχνει τις αρνητικές επιπτώσεις του
ΕΜΑΚ: Ανακοινώθηκε υποχρεωτικός εμβολιασμός
Ο ίδιος άνθρωπος πίσω από την φωτιά στο Μάτι
ΕΜΑΚ: Τι διακυβεύεται από την αποδοχή μιας τέτοιας διαταγής
ΕΜΑΚ: Τρόποι αντίδρασης στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Αντίδραση Σωματείων στο Εξωτερικό και η σιωπή τους στην Ελλάδα
Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς στο Στράτευμα;
Η Τουρκία ξαναβάζει το θέμα της Λοζάνης
Αντιδράσεις στην Πολωνία για την υποχρεωτικότητα
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι θέσεις Δένδια για στρατικοποίηση των νησιών
Οι Διεθνείς Συμβάσεις περί της πλήρους Κυριαρχίας της Ελλάδας
Ο ρόλος του Δένδια στο Ισραήλ
Τι ισχύει με την Συνθήκη της Λωζάνης
Η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα στην Παλαιστίνη
Η αποικιοκρατία ως φύλακας της "ειρήνης"
Η διαχρονική απολογητική της Τουρκίας
Αυτοκρατορίες και Λαοί
Η ουδετερότητα των Ακαδημαϊκών και Επιστημόνων
Το νέο μνημόνιο προαναγγέλεται...
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΥΓΕΙΑ
Ατομική ευθύνη: όλο το βάρος στην πλάτη του πολίτη
Ο εγκλεισμός ήδη δείχνει τις αρνητικές επιπτώσεις του
ΕΜΑΚ: Ανακοινώθηκε υποχρεωτικός εμβολιασμός
Ο ίδιος άνθρωπος πίσω από την φωτιά στο Μάτι
ΕΜΑΚ: Τι διακυβεύεται από την αποδοχή μιας τέτοιας διαταγής
ΕΜΑΚ: Τρόποι αντίδρασης στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Αντίδραση Σωματείων στο Εξωτερικό και η σιωπή τους στην Ελλάδα
Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς στο Στράτευμα;
Η Τουρκία ξαναβάζει το θέμα της Λοζάνης
Αντιδράσεις στην Πολωνία για την υποχρεωτικότητα
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι θέσεις Δένδια για στρατικοποίηση των νησιών
Οι Διεθνείς Συμβάσεις περί της πλήρους Κυριαρχίας της Ελλάδας
Ο ρόλος του Δένδια στο Ισραήλ
Τι ισχύει με την Συνθήκη της Λωζάνης
Η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα στην Παλαιστίνη
Η αποικιοκρατία ως φύλακας της "ειρήνης"
Η διαχρονική απολογητική της Τουρκίας
Αυτοκρατορίες και Λαοί
Η ουδετερότητα των Ακαδημαϊκών και Επιστημόνων
Το νέο μνημόνιο προαναγγέλεται...
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.