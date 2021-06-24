El Dr Peter Gotzsche y los 10 mitos de la Salud Mental

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Gøtzsche siempre ha sido un tipo polémico que sabe alborotar a sus colegas. “Medicamentos que matan y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud” es el título de uno de sus libros. En enero de este año tras publicar un artículo titulado Psiquiatría Gone Astray (La psiquiatría se hunde) en un periódico de Dinamarca (Politiken), no ha dejado de recibir llamadas y correos. Muchas veces de ellas para felicitarlo por sus puntos de vista. Muchas otras para decirle que se deje de boberías.