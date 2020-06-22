Jean-Jacques Crevecoeur - CDL43 - Ne vous découragez surtout pas ! - Conversation du lundi #43

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— Pour rejoindre la marche pour les droits et libertés, prenez connaissance de ces informations :

• Lundi 22 juin 2020 : Piedmont – Saint Janvier (28 km)

Départ 9h précises du parc du Chemin du Pont à Piedmont

Arrivée au parc du Centre Culturel Joseph Savard à Saint Janvier (approximativement vers 16h)

• Mardi 23 juin 2020 : Saint Janvier – Sainte‐Rose (22 km)

Départ 9h précises du parc du Centre Culturel Joseph Savard à Saint Janvier

Arrivée au Parc de la Rivière des Milles Iles ; approximativement vers 15h00)

• Mercredi 24 juin 2020 : Laval – Montréal (13 km)

Départ 9h précises métro Montmorency à Laval (555 rue Lucien‐Paiement)

Arrivée au Monument Sir John Étienne Cartier à Montréal (approximativement vers 12h30) GRANDE MÉDITATION D’UNION



Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos :

Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos :





*** QUI SUIS-JE ***



Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.



Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.



Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.



A travers ce partage, je veux :



— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;

— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;

— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.



Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.

REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien :



Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.





*** La plateforme ÉMERGENCES ***



Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.



La création de cette plateforme répond à deux constats :



— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;



— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.



C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.



Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.



DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien :



ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.



**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** — Pour signer la pétition de soutien au professeur Perronne, cliquez sur ce lien : https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958 — Pour rejoindre la marche pour les droits et libertés, prenez connaissance de ces informations :• Lundi 22 juin 2020 : Piedmont – Saint Janvier (28 km)Départ 9h précises du parc du Chemin du Pont à PiedmontArrivée au parc du Centre Culturel Joseph Savard à Saint Janvier (approximativement vers 16h)• Mardi 23 juin 2020 : Saint Janvier – Sainte‐Rose (22 km)Départ 9h précises du parc du Centre Culturel Joseph Savard à Saint JanvierArrivée au Parc de la Rivière des Milles Iles ; approximativement vers 15h00)• Mercredi 24 juin 2020 : Laval – Montréal (13 km)Départ 9h précises métro Montmorency à Laval (555 rue Lucien‐Paiement)Arrivée au Monument Sir John Étienne Cartier à Montréal (approximativement vers 12h30) GRANDE MÉDITATION D’UNIONPour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC *** QUI SUIS-JE ***Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.A travers ce partage, je veux :— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunaut Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.*** La plateforme ÉMERGENCES ***Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.La création de cette plateforme répond à deux constats :— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/CatalogueEmergences ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** http://bit.ly/Rejoignezlacommunaut Keywords bigpharmaresistancenomcovid19supercherie

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