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Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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942 views • September 22, 2020
Θα λέγαμε πως μετά το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο του προηγούμενου Σαββατοκύριακου επισημοποιήθηκαν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον ότι δεν είναι “όλη η επιστήμη” που υποστηρίζει όσα ακούμε από τα μέσα μαζικής ύπνωσης. Και δεύτερον ότι αυτοί που υποτίθεται πως αποφασίζουν για τα μέτρα και ακολουθούν το επίσημο αφήγημα δεν έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Καθώς αν υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα έβαζαν εμπόδια, δεν θα τρομοκρατούσαν όσους έχουν άλλη άποψη από τη δική τους και θα δεχόντουσαν να μπουν σε ένα γόνιμο διάλογο με σκοπό το καλό όλων.
Αντί των παραπάνω, απάντησαν με ακόμα αυστηρότερες νομικές διατάξεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις μην τυχόν και παρασυρθεί κανείς και αντιληφθεί την αλήθεια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως οι Ασκοί του Αιόλου μπορούν πλέον να κλείσουν.
Για επικοινωνία: [email protected]
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Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Ποσοστό θετικών/τεστ στην Ελλάδα ως 18 Σεπτεμβρίου από Διεπιστημονικό συνέδριο (είναι στο κατάλληλο σημείο το βιντεο στο σύνδεσμο): https://youtu.be/q8vRAaPhqSs?t=29298
Κορωνοϊός-ΙΣΑ: Μην παρασύρεστε από σκοταδιστικές και επικίνδυνες απόψεις για την επιδημία https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-o-iatrikos-syllogos-epikindynes-apopseis
Αρνητές μάσκας: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που τα βάζουν με την επιστήμη και την κοινή λογική https://www.protothema.gr/greece/article/1046416/arnites-maskas-poioi-einai-oi-anthropoi-pou-ta-vazoun-me-tin-epistimi-kai-tin-koini-logiki/
Γιαννουλόπουλος σε Ψυχάρη του ΕΟΠΥΥ να τεκμηριώσει επιστημονικά για μάσκες από 2η μέρα Διεπιστημονικού Συνεδρίου (είναι στο κατάλληλο σημείο το βιντεο στο σύνδεσμο) https://youtu.be/OB4PEtxt9YE?t=15099
Παρέμβαση εισαγγελέα: Αυτόφωρο για όσους δεν φορούν μάσκα (vid) https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1515855/paremvasi-eisaggelea-aytoforo-gia-osoys-den-foroyn-maska-vid
Μontagnier για κορωνοϊό: Οι επιστήμονες πληρώνονται για να πουν ό,τι λένε,διαφορετικά χάνουν τη θέση τους!Φοβούνται ότι θα χάσουν την καριέρα τους αν αποκαλύψουν την αλήθεια! https://enromiosini.gr/arthrografia/μontagnier-για-κορωνοϊό-οι-επιστήμονες-πληρώ/
Κορονοϊός: Rapid tests θα γίνονται από τη Δευτέρα σε σχολεία, ΜΜΜ στην Αττική - Τι είναι https://www.ethnos.gr/ellada/124548_koronoios-rapid-tests-tha-ginontai-apo-ti-deytera-se-sholeia-mmm-stin-attiki-ti-einai
Νέο lockdown σε λίγες μέρες προμηνύει ο λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας! https://youtu.be/00g_J8PObAI
Συγκλονίζει νοσηλεύτρια στο Σωτηρία: «Πλέον όσοι μπαίνουν στις ΜΕΘ, δεν βγαίνουν» https://www.in.gr/2020/09/21/greece/sygklonizei-nosileytria-sto-sotiria-pleon-osoi-mpainoun-stis-meth-den-vgainoun/
Σχέδιο Ξενοκράτης https://www.civilprotection.gr/el/γενικό-σχέδιο-πολιτικής-προστασίας
Κλειστά σχολεία: Διαδοχικά λουκέτα λόγω κορονοϊού - Η λίστα του υπουργείου Παιδείας https://www.ethnos.gr/ellada/124938_kleista-sholeia-diadohika-loyketa-logo-koronoioy-i-lista-toy-ypoyrgeioy-paideias
Kατάληψη σε 75 σχολεία στην Κρήτη για τις μάσκες
https://www.zarpanews.gr/katalipsi-se-75-scholeia-stin-kriti-gia-tis-maskes/
Αντί των παραπάνω, απάντησαν με ακόμα αυστηρότερες νομικές διατάξεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις μην τυχόν και παρασυρθεί κανείς και αντιληφθεί την αλήθεια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως οι Ασκοί του Αιόλου μπορούν πλέον να κλείσουν.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Ποσοστό θετικών/τεστ στην Ελλάδα ως 18 Σεπτεμβρίου από Διεπιστημονικό συνέδριο (είναι στο κατάλληλο σημείο το βιντεο στο σύνδεσμο): https://youtu.be/q8vRAaPhqSs?t=29298
Κορωνοϊός-ΙΣΑ: Μην παρασύρεστε από σκοταδιστικές και επικίνδυνες απόψεις για την επιδημία https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-o-iatrikos-syllogos-epikindynes-apopseis
Αρνητές μάσκας: Ποιοι είναι οι άνθρωποι που τα βάζουν με την επιστήμη και την κοινή λογική https://www.protothema.gr/greece/article/1046416/arnites-maskas-poioi-einai-oi-anthropoi-pou-ta-vazoun-me-tin-epistimi-kai-tin-koini-logiki/
Γιαννουλόπουλος σε Ψυχάρη του ΕΟΠΥΥ να τεκμηριώσει επιστημονικά για μάσκες από 2η μέρα Διεπιστημονικού Συνεδρίου (είναι στο κατάλληλο σημείο το βιντεο στο σύνδεσμο) https://youtu.be/OB4PEtxt9YE?t=15099
Παρέμβαση εισαγγελέα: Αυτόφωρο για όσους δεν φορούν μάσκα (vid) https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1515855/paremvasi-eisaggelea-aytoforo-gia-osoys-den-foroyn-maska-vid
Μontagnier για κορωνοϊό: Οι επιστήμονες πληρώνονται για να πουν ό,τι λένε,διαφορετικά χάνουν τη θέση τους!Φοβούνται ότι θα χάσουν την καριέρα τους αν αποκαλύψουν την αλήθεια! https://enromiosini.gr/arthrografia/μontagnier-για-κορωνοϊό-οι-επιστήμονες-πληρώ/
Κορονοϊός: Rapid tests θα γίνονται από τη Δευτέρα σε σχολεία, ΜΜΜ στην Αττική - Τι είναι https://www.ethnos.gr/ellada/124548_koronoios-rapid-tests-tha-ginontai-apo-ti-deytera-se-sholeia-mmm-stin-attiki-ti-einai
Νέο lockdown σε λίγες μέρες προμηνύει ο λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας! https://youtu.be/00g_J8PObAI
Συγκλονίζει νοσηλεύτρια στο Σωτηρία: «Πλέον όσοι μπαίνουν στις ΜΕΘ, δεν βγαίνουν» https://www.in.gr/2020/09/21/greece/sygklonizei-nosileytria-sto-sotiria-pleon-osoi-mpainoun-stis-meth-den-vgainoun/
Σχέδιο Ξενοκράτης https://www.civilprotection.gr/el/γενικό-σχέδιο-πολιτικής-προστασίας
Κλειστά σχολεία: Διαδοχικά λουκέτα λόγω κορονοϊού - Η λίστα του υπουργείου Παιδείας https://www.ethnos.gr/ellada/124938_kleista-sholeia-diadohika-loyketa-logo-koronoioy-i-lista-toy-ypoyrgeioy-paideias
Kατάληψη σε 75 σχολεία στην Κρήτη για τις μάσκες
https://www.zarpanews.gr/katalipsi-se-75-scholeia-stin-kriti-gia-tis-maskes/
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