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Ramtha - Jezus Chrystus Życie Mistrza ( rozdział 1,2) audiobook PL
Annie Czyta
Annie Czyta
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31 views • December 16, 2020
Rozdział 1 - "Droga Chrystusa - ryzykowanie wszystkiego w imię prawdy"
Rozdział 2 - "Przede wszystkim kochajcie siebie"

Książka Jezus Chrystus Życie Mistrza jest zapisem jednegoo z licznych wykładów wygłoszonych przez Ramthę. W prosty i piękny sposób tłumaczy w niej, kim był Jezus, jakie było prawdziwe znaczenie jego życia i działalności oraz w jaki sposób każdy człowiek może urzeczywistnić w swoim własnym życiu to samo, co osiągnął Jezus.

ANNIE
Rozpoczęłam swoją przygodę z Kosmicznym Ujawnieniem traktując je jak hobby. Niewiele wiedziałam na temat tego, że za tym wszystkim stoi większa prawda, która warta jest wszelkich wysiłków, by ją zgłębić.
Od momentu rozpoczęcia nagrań w Kosmicznym Ujawnieniu, moja progresja duchowa nabrała tempa, a obecnie każdy dzień jest dla mnie objawieniem.
Takim objawieniem są dla mnie księgi Ramthy, który omawia nam swoją ścieżkę w kierunku ekspansji świadomości. Uważam, że informacje zawarte tam nie mogą być zagrzebane w śmietniku pseudo-gurów i innych związanych z naiwną ideą New Age.
Od pewnego już czasu zrozumiałam, że ewolucja człowieka nie polega tylko na doświadczaniu tego, co jest przyjemne. Czasami nasze ścieżki muszą prowadzić w doliny ciemności, byśmy wykazali się wytrwałością i siłą, wychodząc z nich z podniesionym czołem. Przecież granie uwertury na fortepianie nie polega na używaniu tylko białych klawiszy? Tak samo ma się sprawa z naszym progresem duchowym.

Moją szczerą intencją jest przekazanie Wam możliwie najczystszych i rezonujących ze mną przekazów pochodzących od osób, które już przeszły przez drogę, na którą ja obecnie weszłam.

W związku z powyższym postanowiłam rozszerzyć swoją działalność i wzbogacić ją o nowy kanał ‘Annie Czyta’ na którym będę umieszczała treści związane z duchowością, która być może i Wam umożliwi szybszy progres na drodze do rozwoju świadomości.

Serdecznie zapraszam Was na mój nowy kanał i zapewniam Was, że moja współpraca z Kosmicznym Ujawnieniem kwitnie i będzie trwała nadal.
Pozdrawiam Annie
Keywords
chrystusjezusduch
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