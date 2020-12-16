Ramtha - Jezus Chrystus Życie Mistrza ( rozdział 1,2) audiobook PL

Rozdział 1 - "Droga Chrystusa - ryzykowanie wszystkiego w imię prawdy"

Rozdział 2 - "Przede wszystkim kochajcie siebie"



Książka Jezus Chrystus Życie Mistrza jest zapisem jednegoo z licznych wykładów wygłoszonych przez Ramthę. W prosty i piękny sposób tłumaczy w niej, kim był Jezus, jakie było prawdziwe znaczenie jego życia i działalności oraz w jaki sposób każdy człowiek może urzeczywistnić w swoim własnym życiu to samo, co osiągnął Jezus.



ANNIE

Rozpoczęłam swoją przygodę z Kosmicznym Ujawnieniem traktując je jak hobby. Niewiele wiedziałam na temat tego, że za tym wszystkim stoi większa prawda, która warta jest wszelkich wysiłków, by ją zgłębić.

Od momentu rozpoczęcia nagrań w Kosmicznym Ujawnieniu, moja progresja duchowa nabrała tempa, a obecnie każdy dzień jest dla mnie objawieniem.

Takim objawieniem są dla mnie księgi Ramthy, który omawia nam swoją ścieżkę w kierunku ekspansji świadomości. Uważam, że informacje zawarte tam nie mogą być zagrzebane w śmietniku pseudo-gurów i innych związanych z naiwną ideą New Age.

Od pewnego już czasu zrozumiałam, że ewolucja człowieka nie polega tylko na doświadczaniu tego, co jest przyjemne. Czasami nasze ścieżki muszą prowadzić w doliny ciemności, byśmy wykazali się wytrwałością i siłą, wychodząc z nich z podniesionym czołem. Przecież granie uwertury na fortepianie nie polega na używaniu tylko białych klawiszy? Tak samo ma się sprawa z naszym progresem duchowym.



Moją szczerą intencją jest przekazanie Wam możliwie najczystszych i rezonujących ze mną przekazów pochodzących od osób, które już przeszły przez drogę, na którą ja obecnie weszłam.



W związku z powyższym postanowiłam rozszerzyć swoją działalność i wzbogacić ją o nowy kanał ‘Annie Czyta’ na którym będę umieszczała treści związane z duchowością, która być może i Wam umożliwi szybszy progres na drodze do rozwoju świadomości.



Serdecznie zapraszam Was na mój nowy kanał i zapewniam Was, że moja współpraca z Kosmicznym Ujawnieniem kwitnie i będzie trwała nadal.

Pozdrawiam Annie