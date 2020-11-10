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Cannabis Investment Update
The Talking Hedge
The Talking Hedge
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19 views • November 10, 2020
All 5 of this week’s capital raises were closed by public companies. So far in 2020, public companies have accounted for 81% of all capital raises, vs. 65% for the same period in 2019. Public companies, particularly with the recovery in stock prices and fundraising ability, have been the dominant acquirers in the cannabis industry.

Show Notes:
Cannabis Deal Tracker
https://www.viridianca.com/deal-tracker/cannabis-deal-tracker-week-44-2020

Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/

Episode 572 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
​Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com

Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats

Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data

Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
moneystocksinvestment
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