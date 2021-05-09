Entrevista al virólogo Doctor Stefan Lanka: «No se ha aislado el virus del sarampión». Doblaje en inglés, subtitulado en castellano.

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El Doctor Stefan Lanka ofreció un premio de cien mil Euros a quién o quienes aportaran las referencias científicas correctas del aislamiento del virus del sarampión. El médico David Bardens presentó una demanda contra el Doctor Stefan Lanka, al aportar seis publicaciones como supuestas pruebas del aislamiento del virus y ser rechazada su solicitud de recibir este premio. El 10 de abril de 2014 el Tribunal del distrito de Ravensburg falló en contra de Lanka. El 16 de febrero de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Stuttgart reconsideró la primera sentencia y concluyó que Bardens no había cumplido formalmente con los criterios exigidos por Lanka. A mediados del 2016, Bardens apeló al Tribunal Supremo Federal de Alemania en Karlsruhe. En Enero de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia anterior. Lanka no tuvo que hacer ningún pago y condenó a Bardens a pagar las costas judiciales.



Canal emisor de la entrevista: Regio TV. Fecha de concesión de la entrevista: Jueves, 10 de Abril de 2014. Fecha de publicación del presente vídeo en «Brighteon»: Lunes, 10 de Mayo de 2021. Duración del vídeo: 11 minutos y 14 segundos. Idioma: Doblaje al inglés y subtitulación corregida al castellano.



Fuente del vídeo:



Gaspar Soria. YouTube, 12-4-2020, enlace:



https://www.youtube.com/watch?v=JPgsLoHfmZc



Web recomendada:



Proyecto Immanuel (portal en inglés):



https://projekt-immanuel.de/en/projekt-immanuel/



Criterios de aislamiento de un virus:



Criterios científicos de aislamiento de un virus para demostrar su existencia, tales como la presentación de las cuatro fotografías preceptivas: la del virus solo, la del virus infectando células, la de las proteínas de su envoltura y la de su único ácido nucleico.

http://free-news.org/avirus01.htm



Criterios de aislamiento de un retrovirus:



Requisitos de aislamiento de un «retrovirus», acordados en un encuentro de «retrovirólogos» celebrado en el Instituto Pasteur en 1973.

http://free-news.org/aretro01.htm



Estudios aportados como supuestas pruebas de aislamiento:



Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.

https://web.archive.org/web/20170620042032/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13177653

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13177653



Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85.

https://web.archive.org/web/20170620042039/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251



Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.

https://web.archive.org/web/20170620042039/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13508251



Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.

https://web.archive.org/web/20170620072709/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774139

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774139



Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.

https://web.archive.org/web/20170619164615/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6540797

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6540797



Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14. (Source:

https://web.archive.org/web/20171114162953/http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf

https://web.archive.org/web/20170516140756/http://positivists.org/blog/archives/3881

http://positivists.org/blog/archives/3881



Otras referencias informativas:



https://web.archive.org/web/20170601095741/http://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/

https://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/



Sentencia del Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre el virus del sarampión. Noticias de abajo, 28-1-2017.



https://web.archive.org/web/20170607025756/https://noticiasdeabajo.wordpress.com/2017/01/28/sentencia-del-tribunal-supremo-federal-de-alemania-sobre-el-virus-del-sarampion/ Entrevista al biólogo y virólogo Doctor Stefan Lanka.El Doctor Stefan Lanka ofreció un premio de cien mil Euros a quién o quienes aportaran las referencias científicas correctas del aislamiento del virus del sarampión. El médico David Bardens presentó una demanda contra el Doctor Stefan Lanka, al aportar seis publicaciones como supuestas pruebas del aislamiento del virus y ser rechazada su solicitud de recibir este premio. El 10 de abril de 2014 el Tribunal del distrito de Ravensburg falló en contra de Lanka. El 16 de febrero de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Stuttgart reconsideró la primera sentencia y concluyó que Bardens no había cumplido formalmente con los criterios exigidos por Lanka. A mediados del 2016, Bardens apeló al Tribunal Supremo Federal de Alemania en Karlsruhe. En Enero de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia anterior. Lanka no tuvo que hacer ningún pago y condenó a Bardens a pagar las costas judiciales.Canal emisor de la entrevista: Regio TV. Fecha de concesión de la entrevista: Jueves, 10 de Abril de 2014. Fecha de publicación del presente vídeo en «Brighteon»: Lunes, 10 de Mayo de 2021. Duración del vídeo: 11 minutos y 14 segundos. Idioma: Doblaje al inglés y subtitulación corregida al castellano.Fuente del vídeo:Gaspar Soria. YouTube, 12-4-2020, enlace:Web recomendada:Proyecto Immanuel (portal en inglés):Criterios de aislamiento de un virus:Criterios científicos de aislamiento de un virus para demostrar su existencia, tales como la presentación de las cuatro fotografías preceptivas: la del virus solo, la del virus infectando células, la de las proteínas de su envoltura y la de su único ácido nucleico.Criterios de aislamiento de un retrovirus:Requisitos de aislamiento de un «retrovirus», acordados en un encuentro de «retrovirólogos» celebrado en el Instituto Pasteur en 1973.Estudios aportados como supuestas pruebas de aislamiento:Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85.Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14. (Source: http://positivists.org/blog/archives/3881 Otras referencias informativas:Sentencia del Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre el virus del sarampión. Noticias de abajo, 28-1-2017. Keywords virustribunalstefan lankasarampioncienciamedicinajusticiainformacionbiologiaalemaniavirologiacontagiodavid bardensfriedhelm herrmann

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