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"ΣΦΑΓΗ" ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120
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266 views • May 08, 2020
ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Απίστευτες ύβρεις κι απειλές μεταξύ των, αλληλο-εκτοξεύουν Ιεροδηλωσίτες και Ομολογητές σε πρωτοφανή διαδικτυακά ξεκατινιάσματα ΩΣΤΟΣΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ ΚΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΖΥΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ!ΚΑΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ...
Απίστευτες ύβρεις κι απειλές μεταξύ των, αλληλο-εκτοξεύουν Ιεροδηλωσίτες και Ομολογητές σε πρωτοφανή διαδικτυακά ξεκατινιάσματα ΩΣΤΟΣΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ ΚΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΖΥΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ!ΚΑΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ...
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