UFO COMING OUT OF VOLCANO IN MEXICO!

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UFO'S AND ALIENS (DEMONS) ARE REAL. HUMANITY IS NOW REALIZING WE'RE NOT ALONG ON THIS PLANET. THE BIBLE HAS NUMEROUS UFO REPORTS AND YES THERE ARE GOOD AND BAD ANGELS IN THERE AS WELL. IT'S TIME HUMANITY REALIZES THE GOVERNMENTS OF THE WORLD HAVE LIED TO US SINCE OUR BIRTHS. REPENT OR PERISH...