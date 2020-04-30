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ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED (KEVIN TRUDEAU ΑΣΤΡΟΠΥΛΕΣ Κ.Α) 10 11 2019/32η ΕΚΠΟΜΠΗ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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24 views • April 30, 2020
*GREEK LIVE BROADCASTING "DREAM STATES RELOADED" 10 11 2019 (32st LIVE BROADCASTING) WITH VISIONARY AUTHOR POET HEALER KATERINA KOSTAKI (ONLY GREEK LANGUAGE)
*LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10 11 2019 (32η ΕΚΠΟΜΠΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ!
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE, ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΑΣΕΩΝ/ΜΕΛΩΝ, ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ BRIGHTEON.COM ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΕΣΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: https://www.brighteon.com/channel/academyofinnerlight.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 11/11, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
ΤΕΛΟΣ ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ KEVIN TRUDEAU, TO GLOBAL INFORMATION NETWORK (GIN), ΤΟ YOUR WISH IS YOUR COMMAND, ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΕΦΡΑΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ".

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK "ACADEMY OF INNER LIGHT".
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
*Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Εκπομπή και εδω:https://academyofinnerlight.blogspot.com/2019/11/reloaded-10-11-2019.html

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ :https://www.tubebuddy.com/academyofinnerlight
DONATIONS/ΔΩΡΕΕΣ:http://www.paypal.me/katerinakostaki

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS

AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki

FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight

FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki

TWITTER
http://www.twitter.com/katerinakostaki

YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966

LINKEDIN
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki

INSTAGRAM
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official

WEBPAGE
http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight

BLOG
http://endlesslifejourney.blogspot.com

BLOG
http://www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications

Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ EΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΕΔΩ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvy2_M6Jvpm6dgtDv8bIS0BbGNFoHdau

**MYSTERIES AND CONSPIRACY THEORIES/KATERINA KOSTAKI-ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ/ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ (PLAYLIST):https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvy2_M6Jvpk7S9LSG-OR9oBLhGaQe5Wq

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ KEVIN TRUDEAU: https://web.facebook.com/TheKevinTrudeau/
https://web.facebook.com/KevinTrudeauTeachings/
https://web.facebook.com/FreeKevinTrudeau/
Keywords
spiritualityearth changeskaterina kostakiacademy of inner lightcosmic changesspiritual teachings
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