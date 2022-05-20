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Dire NON au Traité de l'OMS
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3 views • May 20, 2022
La 75e Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS s’ouvrira le 22 mai et devrait prendre fin le 28 mai 2022. Ce sera la première Assemblée de la Santé en présentiel depuis le début de la pandémie de COVID-19.
C'est là, à Genève, en Suisse que sera peut-être adopté le "Traité International sur les pandémies" qui vise à transférer une grande partie des pouvoirs à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en cas de pandémie.
https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly/seventy-fifth-world-health-assembly
Êtes-vous d'accord?
Avez-vous été consultés?
Si les décisions de santé en temps de "pandémie" sont prises par des inconnus, à Genève, dans un luxueux bureau onusien, à l'OMS, est-ce que ça vous va?
Probablement pas alors c'est maintenant qu'il faut dire NON au Traité de l'OMS.
--
La courageuse députée européenne Christine Anderson dénonce ouvertement cet horrible Traité onusien et je vous en parle, dans cette publication:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3943
Pourquoi dénoncer et s'opposer à ce Traité genevois?
Voici quelques préoccupations fondamentales qui devraient conduire à son abandon immédiat de l'idée-même de Traité:
1. Les pays (peuples) perdront leur souveraineté sur des aspects majeurs de la vie quotidienne au profit de bureaucrates internationaux non élus, qui sont soumis à d'importants conflits d'intérêts de la part des particuliers et de l'industrie.
2. Ces bureaucrates de l'OMS décideront des critères et du calendrier de ces prises de contrôle.
3. Les antécédents de l'OMS en matière de gestion des flambées épidémiques internationales sont médiocres. Il est intrinsèquement dangereux de déléguer le contrôle de questions complexes qui ont un impact important sur l'économie, la société et la santé publique à des individus dans un endroit éloigné sans communauté ou affiliations nationales pertinentes, et sans intérêt direct dans les résultats.
4. Une telle centralisation est contraire aux piliers fondamentaux des soins de santé communautaires et organisés localement, et contraire aux principes des droits individuels et de l'autonomie sur lesquels repose la constitution de l'OMS.
5. L'accent croissant mis sur les pandémies plutôt que sur les principales causes réelles de maladie et de mortalité humaines est inapproprié, et le détournement de fonds et d'activités aura des répercussions extrêmement négatives sur la population globale et la santé individuelle.
Le monde a besoin de forums internationaux pour partager les données, pour concentrer l'expertise technique afin d'aider les pays qui n'en ont pas et pour faciliter les discussions entre les pays sur les questions de santé, y compris les situations d'urgence. Ces organisations doivent être au service des pays membres et de leur peuple, et non agir en tant qu'autorités non élues, financées et influencées par des intérêts non nationaux conflictuels qui tentent de diriger et de contrôler la vie des citoyens libres.
--
Pour ceux qui aimeraient m'encourager et me soutenir, facilement.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Votre aide est toujours aussi essentielle, merci.
--
Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3945
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C'est là, à Genève, en Suisse que sera peut-être adopté le "Traité International sur les pandémies" qui vise à transférer une grande partie des pouvoirs à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en cas de pandémie.
https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly/seventy-fifth-world-health-assembly
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Avez-vous été consultés?
Si les décisions de santé en temps de "pandémie" sont prises par des inconnus, à Genève, dans un luxueux bureau onusien, à l'OMS, est-ce que ça vous va?
Probablement pas alors c'est maintenant qu'il faut dire NON au Traité de l'OMS.
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La courageuse députée européenne Christine Anderson dénonce ouvertement cet horrible Traité onusien et je vous en parle, dans cette publication:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3943
Pourquoi dénoncer et s'opposer à ce Traité genevois?
Voici quelques préoccupations fondamentales qui devraient conduire à son abandon immédiat de l'idée-même de Traité:
1. Les pays (peuples) perdront leur souveraineté sur des aspects majeurs de la vie quotidienne au profit de bureaucrates internationaux non élus, qui sont soumis à d'importants conflits d'intérêts de la part des particuliers et de l'industrie.
2. Ces bureaucrates de l'OMS décideront des critères et du calendrier de ces prises de contrôle.
3. Les antécédents de l'OMS en matière de gestion des flambées épidémiques internationales sont médiocres. Il est intrinsèquement dangereux de déléguer le contrôle de questions complexes qui ont un impact important sur l'économie, la société et la santé publique à des individus dans un endroit éloigné sans communauté ou affiliations nationales pertinentes, et sans intérêt direct dans les résultats.
4. Une telle centralisation est contraire aux piliers fondamentaux des soins de santé communautaires et organisés localement, et contraire aux principes des droits individuels et de l'autonomie sur lesquels repose la constitution de l'OMS.
5. L'accent croissant mis sur les pandémies plutôt que sur les principales causes réelles de maladie et de mortalité humaines est inapproprié, et le détournement de fonds et d'activités aura des répercussions extrêmement négatives sur la population globale et la santé individuelle.
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