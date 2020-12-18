ΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 - ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟ 1999 ... "Ο Θεός μπαίνει στο περιθώριο, ο άνθρωπος ύψωσε τη δική του Βαβέλ..."

ΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 - ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟ 1999

Σε συνεντευξη που είχε δώσει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος το 1999 εξέφρασε τις ανησυχίες του και αναφέρθηκε τόσο στην παγκοσμιοποίηση όσο και στην επιστημονική κοινότητα η οποία όπως δήλωσε πρέπει να θέσει κάποιους ηθικούς φραγμούς-όρια ώστε να οι έρευνες και οι μελέτες να μην βλάψουν το ανθρώπινο γένος με παρέμβάσεις πέραν από αυτές της φύσης που δημιούργησε και έθεσε ο Θεός.



Βιογραφία

Γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 17 Ιανουαρίου 1939 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής Παρασκευαΐδη, προσφύγων. Η οικογένειά του καταγόταν από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης και εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης. Σε ηλικία 2 ετών, μετά την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1941, η οικογένειά του μετακόμισε για λόγους ασφαλείας στην Αθήνα, όπου ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος έζησε μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μαθήτευσε στο δημοτικό σχολείο Κοραής και ακολούθως στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων με άριστη επίδοση.



Το 1957, σε ηλικία 18 ετών, ήταν ψάλτης στην Αγία Ζώνη Κυψέλης και εκεί συναντά τον τότε διάκονο Καλλίνικο Καρούσο (μετέπειτα Μητροπολίτη Πειραιώς), ο οποίος λειτουργούσε στον ίδιο ναό. Εκείνος θα του γνωρίσει τον Αθανάσιο Λενή (μετέπειτα Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο). Το 1958 οι τρεις ιδρύουν τη μοναστική αδελφότητα «Χρυσοπηγή» στο Παγκράτι.