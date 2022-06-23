Mesa redonda con el Dr. Benito: Nueva dosis de sentido común

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Conversación con el Dr. Benito censurada en YouTube.
-------------------------------------------------------------------------------------------
¿Nos invitas a un café? ☕️☕️☕️
Nuestro canal no está monetizado… ese es el precio que pagamos por la libertad de expresión 🤪
Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, nos puedes invitar a un café!!! ☕️
Gracias 🙏🏻 por estar ahí
https://www.buymeacoffee.com/flippityflop
------------------------------------------------------------------------------------------
Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en www.flippityflop.es
Suscríbete a la Newsletter o síguenos para estar al día de entrevistas y mesas redondas:
Instagram : https://www.instagram.com/flippityflop.es/
Telegram : https://t.me/revistaflippityflop
Porque siempre hay otra opción