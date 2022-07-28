دانش آموختگان و استادان بیسواد معروف ترین دانشگاه های جهان

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بررسی #مدرک_سالاری یا یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی و عقده های روانی جامعه ایرانی از دیدگاه جامعه شناختی می پردازم. همچنین تجاری شدن و سیاسی شدن معروف ترین دانشگاه های غربی را نقد می کنم و پولی شدن و سفارشی شدن نتیجه تحقیقات و نزول سطح علمی در آنها و خرید و فروش کرسی های تدریس و عناوین دانشگاه های غربی را بررسی می کنم. در تفسیر سیاسی تمرکز ویژه ای روی نمایش جنگ زرگری ابراهیمی میان #مثلث_ابراهیمی ( #جمهوری_اسلامی ، #ترکیه و #روسیه ) و #ناتو_ابراهیمی (#اسرائیل و #اتحادیه_عرب) دارم تا اهداف پشت پرده آنرا که تشکیل کشور #یهودی #خزر در شرق #اوکراین و #تجزیه دو کشور #ایران و #اوکراین است برملا کنم.
این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک
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