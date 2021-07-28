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CDL98 - Embrasser le Réel d'un regard beaucoup plus large et profond - Jean-Jacques Crevecoeur
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0 view • July 28, 2021
CDL spéciale été 2021 - Entrevue du 18 juin 2021 avec Akina (Le Front Médiatique) sur une vision plus philosophique et spirituelle de la réalité, telle qu'elle est.
JJC 26 juillet 2021 :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose une interview que j'ai accordée le 18 juin 2021 à Akina (du front médiatique) qui m'avait demandé d'aborder la situation que nous vivons sous un angle beaucoup plus philosophique et spirituel. On y parlera d'ingénierie sociale, de jeux de pouvoir, d'émancipation, de pensée complexe, d'épistémologie des sciences, de médecines parallèles, de pédagogie, d'éducation des enfants.
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
JJC 26 juillet 2021 :
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Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose une interview que j'ai accordée le 18 juin 2021 à Akina (du front médiatique) qui m'avait demandé d'aborder la situation que nous vivons sous un angle beaucoup plus philosophique et spirituel. On y parlera d'ingénierie sociale, de jeux de pouvoir, d'émancipation, de pensée complexe, d'épistémologie des sciences, de médecines parallèles, de pédagogie, d'éducation des enfants.
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