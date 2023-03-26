26.03.2023 Нас хотят лишить частички Бога. (Выпуск №263. Часть 2 (1))

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bastion.com https://bastyon.com/index?v=0265957c99f8039e60889b0699b9bf9eb7c2f8b5455dfc5750c5bcc6ee268ad6&video=1&ref=PD4pWxVke4Yz2y5UnNWnSsVHd45Vy6izCr
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/e1eb9f3f-5747-4e2d-9ae9-4618d4950e93
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/ea286643-8648-450d-81ea-2057fc4c87e9
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Часть 1
01:42 https://www.youtube.com/shorts/io2RMqAEpa4 Кураев о Лавре
04:19 https://www.youtube.com/shorts/1PUmEUwEp5M Арестович… лучше не бунтовать и проявить мудрость…
07:50 https://www.youtube.com/watch?v=F6818GlTK_8 Бог поругаем не бывает !
15:00 https://www.youtube.com/shorts/oN5F92u-6uk Почернели кресты
https://www.youtube.com/shorts/1fwIWXir46Q
19:03 https://www.youtube.com/shorts/vekmvXY-8gU Ура московских попов выгнали
19:56 https://www.youtube.com/shorts/cXzRszmCHD4 Тысячи верующих собрались на Литургию
22:34 https://www.youtube.com/shorts/GYdFQgR1s0M
Вот это новости .... солдаты требуют прекратить гонения
https://www.youtube.com/shorts/Bip71XHTM5s Зеленский не вышел… объявили тревогу…. Вывозяь ценные реликвии
https://www.youtube.com/watch?v=ZSTMS62Lay4
29:32 https://www.youtube.com/watch?v=APItKuqEkZE
Идите «защищать Украину»! Прихожане арестованного Схиегумена Сергия устроили
протест в суде
https://www.youtube.com/watch?v=oXoqr964Fl0 Рамадан на Урале начался со штурма православного монастыря
41:13 https://www.youtube.com/watch?v=t1TaWAYO8SY УПЦ (МП) має покинути Києво-Печерську Лавру — аргументи представника заповідника і релігієзнавиці
49:41 https://www.youtube.com/watch?v=ephYljw-NcU Яка ситуація довкола лаври зараз? 23.03.2023
53:40 https://www.youtube.com/watch?v=lsE-lxCrHb0 С Киево-Печерской Лавры начали вывозить инвентарь
56:17 https://www.youtube.com/watch?v=M_Ng5q_N5W4 Предстоятель та владики УПЦ закликали Зеленського на розмову. Синод та візит до ОП 20.03.23
1:01:05 https://www.youtube.com/watch?v=J3UOYotVlUY Множество православных собрались в Лавре просить заступничества у святых преподобных Печерских.
1:05:12 https://www.youtube.com/watch?v=L7sRw9VvBd8 "Ми виселятись з Лаври не будемо! Є Закон і він на боці людей". Митрополити УПЦ
1:12:22 https://www.youtube.com/watch?v=FvU3eSjAqdU Все на защиту Киево - печерской лавры !!!
1:18:14 https://www.youtube.com/watch?v=VhC02N0vjDQ Комментарий Наместника Лавры относительно храмов и пещер на территории монастыря
1:22:28 https://www.youtube.com/watch?v=Qrf5_jnkCX8 Финальный штурм Среднеуральского монастыря
1:25:05 https://www.youtube.com/watch?v=WWyncgSZdrI АЛЕКСЕЙ ДОБЫЧИН: СЕГОДНЯ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ... От нас сейчас зависит, что с нами будет в ближайшее время.
1:38:50 https://www.youtube.com/watch?v=WX4Qnnl3S_E ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ С МИРОМ НА САМОМ ДЕЛЕ И ЧТО ИМЕННО У НАС ХОТЯТ ОТНЯТЬ❗️дослушайте до конца
1:51:04 https://yandex.ru/video/preview/16091202755210120549 Опасность закона и ложь лоббистов Бизнес на…..
2:00:45 https://www.youtube.com/shorts/y0HMmWELHZ0 Где хрянятся деньги... в телефоне
2:02:03 https://www.youtube.com/watch?v=b-qpF0GxzTU ‼️Вот зачем "предупреждают" о событиях в голливудских фильмах. Прогнозирующее программирование.
2:04:58 https://bastyon.com/post?s=703b971e79e031db5de4b4bcb5197789655c1c7dd3619c71c0cdc13f1027baeb Роспотребнадзор в Дагестане издал приказ об отстранении непривитых детей с уроков.