Эфир с Летописцем Донбасса, Художником Татьяной Витальевной Пономаренко-Левераш! 7.09.2023!

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Эфир Виталия Колпашникова с Летописцем Донбасса, Художником Татьяной Витальевной Пономаренко-Левераш! 7.09.2023!
Поддержать канал: 5469380064150971 Сбербанк. Виталий Михайлович К.
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Ссылка на РУТУБ Канал политолога Виталия Колпашникова: https://rutube.ru/channel/26216000/
Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова
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