ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://ugetube.com/watch/M9jwqS9DB2CkdZT , https://rumble.com/v362sf8-only-by-following-the-truth-of-christ-orthodoxly-are-we-within-his-church.html .



Γιατί οι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές ως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ έχουν δεχτεί ήδη με την σφραγίδα της αποστασίας τους το χάραγμα του αντιχρίστου 666. Για αυτό οι αντίχριστοι «είτε είναι εκτός είτε εντός του ναού» είναι σίγουρα Εκτός της ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, των Αποστόλων και αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, Μαρτύρων και Ομολογητών... Την μόνη αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία του «Συμβόλου της Πίστεώς» μας γιατί μόνο αυτή σώζει την αθάνατη ψυχή μας και μας ενώνει με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας δια της Σταυροαναστάσιμης αγάπης του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ.





Γιατί «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)».

ΜΑΤΘ. 10, 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".







Γιατί όσο αμαρτωλός και ανάξιος και αν είμαι για να μην χάσω την ελπίδα της σωτηρίας της αθάνατης ψυχής μου Δεν θα σταματήσω να ομολογώ όσο ζω ότι εντός Εκκλησίας είναι μόνο όσοι ακολουθούν εμπράκτως την Αλήθεια του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και πιστεύουν ορθόδοξα http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm και όχι όσοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές αμετανόητοι ψευδεπίσκοποι (το βδέλυγμα της ερημώσεως) κατέχουν τους ναούς και προδίδουν σαν τον Ιούδα τον αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και την Μία Άγια Ορθόδοξη Εκκλησία του με την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού (Βίντεο Ντοκουμέντο) https://rumble.com/vhp893-29730567.html



, https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e

, https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX

.https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX . Γιατί θέλουν από

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ να μεταβληθούμε σε ένα ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ενωμένο αντίχριστο παναιρετικό οικουμενιστικό σώμα των προδρόμων του αντιχρίστου.





Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έριχναν ούτε λίγο λιβάνι, θυμίαμα στον αντίχριστο αυτοθεοποιημένο αυτοκράτορα Νέρωνα και στα είδωλά του για να μην λάβουν το αντίχριστο πνευματικό χάραγμα της αποστασίας, για να μην προδώσουν την Μία Αγία ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και να μην χάσουν την αθάνατη ψυχή τους στην αιώνια κόλαση, θυσιάζοντας την πρόσκαιρη ζωή τους και προτιμώντας να τους φάνε τα λιοντάρια στις αρένες. Εμείς σήμερα θα συμπροσευχόμαστε και θα μνημονεύουμε τους αμετανόητους αιρετικούς οικουμενιστες πανθρησκειαστές ψευδεπισκόπους, προδρόμους του αντίχριστου για να γινόμαστε ένα αντίχριστο παναιρετικό πανθρησκειακό σώμα μαζί τους ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.htmlπαρακούοντας την εντολή του Θεού για να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση;

Γιατί είναι σαφέστατη η εντολή του Χριστού και της Μίας Αγίας Εκκλησίας του ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .



Γιατί δεν είναι δυνατόν να προδώσουμε την εν Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, που μας χάρισε ο Θεός, λαμβάνοντας και υπογράφοντας την ψηφιακή ταυτότητα του αντίχριστου κράτους των σοδομοβο(υ)λευτών με τσίπ καταδότη του αντιχρίστου 666 https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.htm , που ψήφισαν στην σοδομοβουλή... Το οποίο μάλιστα «τσιπ rfid=μικροεπεξεργαστή» της ψηφιακής ταυτότητας ανακοίνωσε χωρίς αιδώ ο Σατανιστής υφυπουργός Λιβάνιος στην σοδομοβουλή τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι πρώτα θα εμφυτευθεί στα κατοικίδια ζώα και μετά στον άνθρωπο https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html και κανείς αντίχριστος παράλογος χιτλεροσταλινικός σοδομοβουλευτής δεν αντέδρασε…