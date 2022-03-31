Ζωντανή ομιλία κ. Δήμου Σερκελίδη με θέμα: '' Το αιματοβαμμένο 1821 υπό το φώς του πολέμου στην Ουκρανία''



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2021, στις 7:00 μ.μ ο συντάκτης του "Ημερολογίου της Ελληνικής Επανάστασης" και γραμματέας του συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής", κ. Σερκελίδης Δήμος θα μιλήσει με θέμα: '' Το αιματοβαμμένο 1821 υπό το φώς του πολέμου στην Ουκρανία''



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Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786.