Наши «случайные» находки 2020-2021 г., которые как знаки от Бога — о последней жатве

Мои ресурсы:

Канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Профиль в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba

Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Каналы на Ютубе:

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Канал на Рутубе: https://rutube.ru/channel/28576428/

Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Канал на Яндексе: https://dzen.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Профиль в Одноклассниках: https://ok.ru/profile/568928007923

Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992

Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba





В этом видео, которое я снимала в июне 2021 г., делюсь несколькими находками, найденными за период 2020-2021 г. (на детских площадках, куда ездили гулять муж и детки), в которых мы видим знаки от Бога о последней жатве. Ведро для винограда, лопата, удочка, ракетка с сеткой, рупор...





Иоиль 2:1 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок —





Лк 21:34-35

34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,

35 ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному;

ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;





Мк 1:17 И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.







Лк 3:17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберёт пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым.





Мф 13:47 Ещё: подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, 48 который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. 49 Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, 50 и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.



Откр 14:19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.





Откр 19:15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.





Откр 14:15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.

16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. 17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 18 И иной Ангел, имеющий власть над огнём, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды. 19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. 20 И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.