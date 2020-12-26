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prof. Garjajev betiltott felfedezése, avagy itt az idő hallgatni az igaz tudósokra
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26 views • December 26, 2020
Eredeti video innen: https://www.youtube.com/watch?v=rfzhP...
Ideje mindenkinek megismerkedni a világhírű, ám az emberek nagy többségének még ismeretlen tudóssal, a nyelvi-hullámgenetika tudomány megalkotójával, a kvantumgenetika legnagyobb professzorával, Petrovics Garjajevvel. Nobel-díjra jelölték 2020.okt.20-án. Ám váratlanul, november 17-én egy hullámfegyverrel eltávolították a földi életből.
Az emberiség védekezőeszköze: A TUDAT EREJE.
SENKI NE FÉLJEN- az igazság győzedelmeskedik. A videó épp azért van, hogy megmutassa az emberi tudat erejét. És hogy éppen a félelmet kell leküzdenie mindenkinek.
"Az embernek magasabb szellemi szintre kell emelkednie, hogy mentálisan meg tudja védeni magát, létre kell hoznia egy mentális burkot, rá kell vennie a szervezetét arra, hogy „védelmi” üzemmódba működjön. Sejtjeinket megtaníthatjuk arra, hogy ne fogadják be, vagy vezessék át inaktív állapotba ezt az információt, hiszen az ember tudata képes befolyásolni ezeket a torziós mezőket." P.P.Garjajev
Az általa közzétett információ itt olvasható teljes terjedelmében- ami a földi 3 dimenziós életébe került.
FORDÍTÁS: Korrekció:
4:19- nem helységnévről van szó, hanem egy Nyiznij Novgorod-i orvosról, akivel (akinek) Garjajev együtt dolgozott. Yevgeniy Chazov. (Yevgeniy Ivanovich Chazov (born 10 June 1929) (Russian: Евгений Иванович Чазов)
14:10 A vírusok gyakorlatilag saját genetikai információnk
"szalagjának" hangsávjai,
Elnézést érte, ez itt tudom korrigálni.
A közleményt a moszkvai Kvantum Genetika Intézet tette közzé 2020. júliusában , a teljes közleményt itt olvashatjátok: "Olyan egyedülálló kísérleti eredményeket kaptunk, melyek valószínűleg összefüggenek a k o v -járvánnyal.
Láttuk és rögzítettük, hogy valódi gének elveszthetik anyagi mivoltukat, és nem anyagi elektromágneses mezők alkotóelemeivé válhatnak. Majd újra megjelenhetnek anyagként, mint ahogy azt az elemi részecskék (fotonok, elektronok stb.) területén a kvantumfizika már bizonyította. De mi köze ennek a járványhoz?
Elemi részecskék összességeként a kor.vírus génjei is, feltételezem, átmehetnek elektromágneses tér állapotba.Így az anyagi gén ideiglenesen eltűnik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között génjeink, és a bennünket megfertőző vírusok génjei is, így kvantumszerűen ingadozhatnak, néha eltűnnek, majd újból megjelennek. Ha ez igaz, akkor most magyarázatot kaphatunk a C o v..- 19 koronavírus gének szokatlan és veszélyes viselkedésére." https://vegtelenforras.hu/blog/Kvantu...
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Song
Finding Beauty
Artist
Craig Armstrong
Writers
Craig Armstrong
Licensed to YouTube by
UMG; LatinAutor - PeerMusic, Sony ATV Publishing, LatinAutorPerf, CMRRA, Abramus Digital, and 8 Music Rights Societies
Ideje mindenkinek megismerkedni a világhírű, ám az emberek nagy többségének még ismeretlen tudóssal, a nyelvi-hullámgenetika tudomány megalkotójával, a kvantumgenetika legnagyobb professzorával, Petrovics Garjajevvel. Nobel-díjra jelölték 2020.okt.20-án. Ám váratlanul, november 17-én egy hullámfegyverrel eltávolították a földi életből.
Az emberiség védekezőeszköze: A TUDAT EREJE.
SENKI NE FÉLJEN- az igazság győzedelmeskedik. A videó épp azért van, hogy megmutassa az emberi tudat erejét. És hogy éppen a félelmet kell leküzdenie mindenkinek.
"Az embernek magasabb szellemi szintre kell emelkednie, hogy mentálisan meg tudja védeni magát, létre kell hoznia egy mentális burkot, rá kell vennie a szervezetét arra, hogy „védelmi” üzemmódba működjön. Sejtjeinket megtaníthatjuk arra, hogy ne fogadják be, vagy vezessék át inaktív állapotba ezt az információt, hiszen az ember tudata képes befolyásolni ezeket a torziós mezőket." P.P.Garjajev
Az általa közzétett információ itt olvasható teljes terjedelmében- ami a földi 3 dimenziós életébe került.
FORDÍTÁS: Korrekció:
4:19- nem helységnévről van szó, hanem egy Nyiznij Novgorod-i orvosról, akivel (akinek) Garjajev együtt dolgozott. Yevgeniy Chazov. (Yevgeniy Ivanovich Chazov (born 10 June 1929) (Russian: Евгений Иванович Чазов)
14:10 A vírusok gyakorlatilag saját genetikai információnk
"szalagjának" hangsávjai,
Elnézést érte, ez itt tudom korrigálni.
A közleményt a moszkvai Kvantum Genetika Intézet tette közzé 2020. júliusában , a teljes közleményt itt olvashatjátok: "Olyan egyedülálló kísérleti eredményeket kaptunk, melyek valószínűleg összefüggenek a k o v -járvánnyal.
Láttuk és rögzítettük, hogy valódi gének elveszthetik anyagi mivoltukat, és nem anyagi elektromágneses mezők alkotóelemeivé válhatnak. Majd újra megjelenhetnek anyagként, mint ahogy azt az elemi részecskék (fotonok, elektronok stb.) területén a kvantumfizika már bizonyította. De mi köze ennek a járványhoz?
Elemi részecskék összességeként a kor.vírus génjei is, feltételezem, átmehetnek elektromágneses tér állapotba.Így az anyagi gén ideiglenesen eltűnik. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között génjeink, és a bennünket megfertőző vírusok génjei is, így kvantumszerűen ingadozhatnak, néha eltűnnek, majd újból megjelennek. Ha ez igaz, akkor most magyarázatot kaphatunk a C o v..- 19 koronavírus gének szokatlan és veszélyes viselkedésére." https://vegtelenforras.hu/blog/Kvantu...
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Finding Beauty
Artist
Craig Armstrong
Writers
Craig Armstrong
Licensed to YouTube by
UMG; LatinAutor - PeerMusic, Sony ATV Publishing, LatinAutorPerf, CMRRA, Abramus Digital, and 8 Music Rights Societies
Keywords
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