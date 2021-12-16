Αστρολογικά Αρχέτυπα και Ψυχοδιανοητικές καταστάσεις. Ανδρέας Παλαιολόγος

Αρχέτυπα και Ψυχοδιανοητικές καταστάσεις.

Ομιλητής ο Ανδρέας Παλαιολόγος.

Ο Ανδρέας είναι πιλότος της πολιτικής αεροπορίας και επιχειρηματίας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Μετά την αποφοίτηση του από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και τη στρατιωτική του θητεία, ξεκίνησε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων, στα πανεπιστήμια του Μάρμπουργκ και της Φρανκφούρτης, στην Γερμανία. Διέκοψε για να ακολουθήσει το παιδικό του όνειρο να γίνει πιλότος, φοιτώντας στην αεροπορική ακαδημία Lufthansa Flight Training, στη Βρέμη. Στη συνέχεια - ταυτόχρονα με την αεροπορική του καριέρα - έκανε μεταπτυχιακές σπουδές διοίκησης αερομεταφορών, στο πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Εργάζεται από το 2005 στην αεροπορική εταιρία Lufthansa και το 2016 ίδρυσε μαζί με τη σύντροφό του το «Εγχείρημα Χείρωνας».

Ο Ανδρέας είναι επίσης εμπνευστής και δημιουργός των ολιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολυχώρου Χείρωνα για εταιρίες και οργανισμούς. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την ολιστική διαχείριση του εργασιακού άγχους, μέσα από προσωπική αναζήτηση αλλά και την εικοσαετή αεροπορική του καριέρα, σε έναν τομέα όπου η διαχείριση του άγχους αποτελεί βασικό παράγοντα πτητικής ασφάλειας.

Γνώρισε για πρώτη φορά τα ανθοϊάματα Bach το 2014 ολοκληρώνοντας σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και από τότε τα χρησιμοποιεί για αυτοβοήθεια και αρωγή στην οικογένειά του.

Τέλος, η μεγάλη αγάπη του για την Αστρολογία, η οποία τον συνοδεύει από τα πολύ νεανικά χρόνια, τον έχει ωθήσει σε έναν διαρκή γόνιμο προβληματισμό σχετικά με τα ερωτήματα «τι είναι η Αστρολογία» και «πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη στον Άνθρωπο»