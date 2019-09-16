Errores médicos: La epidemia para la que no hay vacunas.

Hay una epidemia para la que no hay vacunas (ni interés por evitar la epidemia)

Exposición sobre errores médicos. En este paradigma debemos preguntarnos, no solo por la realidad en España (con una prudente estimación de 19.000 muertes AL AÑO), sino por todos aquellos casos en los que se aparta al paciente de la información necesaria como en VACUNAS Y QUIMIOTERAPIA, así como en aquellos casos en los que igualmente se priva al paciente del consentimiento pero por la fuerza, como en el caso de PACIENTES PSIQUIÁTRICOS.

España sigue la solución de:

- No investigar.

- No informar

- No corregir

- No sancionar

- No indemnizar.

Los pacientes se vena obligados a costosas demandas donde la administración sanitaria hace oidos sordos y niega las evidencias. los letrados de la administración y la abogacía del estado, siguen negando las eviencias y los tribunales se empeñan en resolver ante una absoluta asimetría de información.

Con todo ello se estigmatiza, humilla y victimiza a los perjudicados de forma insidiosa e injusta.

Merecemos que nuestros impuestos no se destinen a una maquinaria sanitaria y judicial que nos atropella sistemáticamente.



Por ejemplo, en el tema de las vacunas, los prospectos advierten efectos secundarios graves e incluso muerte en uno de cada 10.000 pacientes vacunados, lo que nos lleva a unas lesiones graves o muertes en torno a 790 al año, cantidad nada despreciable. Aun en el caso de que la incidencia de reacciones graves fuese de uno entre 100.000, estaríamos hablando de 79 casos graves al año. Lo que no se puede negar es que estos casos existan y que merezcan el respeto de la administración y la indemnización que corresponda.