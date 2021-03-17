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CL News - 16 Março 2021
Claudio Lessa
Claudio Lessa
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A economia do fazendão dá sinais de vitalidade em meio à fraudemia, o exemplo de São Lourenço, em Minas Gerais, no combate à peste chinesa, o abaixo assinado com mais de 2 milhões de assinaturas pedindo o impeachment de Lex Luthor de Imoraes, e muito mais.
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