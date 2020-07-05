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PRASILAUŽIMAS. PINIGAI. Veikla. Sveikata. Gyenimas. MEDITACIJA nuo 40min
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88 views • July 05, 2020
Prasilaužimas. Pinigai. Veikla. Sveikata. Gyvenimas...
Meditacijas nuo 40 minutės MEDITACIJA
Rašykite asmeniškai
https://www.facebook.com/asada.indre
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamo...
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Facebooke https://www.facebook.com/asada.indre
arba youtube komentare.
Asmeninis energinis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
#indreasada #indresmetamorfozes #kursai #vebinaras
pozityvas, motyvacija, ikvepimas, užkrovimas, sėkmė
Meditacijas nuo 40 minutės MEDITACIJA
Rašykite asmeniškai
https://www.facebook.com/asada.indre
Jei turite kažkokių klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamo...
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti parašę asmeniškai
Facebooke https://www.facebook.com/asada.indre
arba youtube komentare.
Asmeninis energinis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
#indreasada #indresmetamorfozes #kursai #vebinaras
pozityvas, motyvacija, ikvepimas, užkrovimas, sėkmė
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