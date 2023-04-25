ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ https://attikanea.info/σοκαριστική-καταγγελία-από-τον-πατέρ/#comment-111112

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ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ attikanea.info , https://ugetube.com/watch/cEFRALvheKYiRkF , https://rumble.com/v2kgg50-satanist-calliope-soufli-loves-sin.attikanea.info.html .
ΜΕ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥΤΣΙΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ;
Απαντάει η «Καλλιόπη Σουφλή : Άρα με τη “λογική” που σας δέρνει, όποιος καπνίζει δεν θα σώσει την ψυχή του και την Ελλάδα…!!!!!!!!!!!!!! Πολλοί ψυχοπαθείς κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό εδώ μέσα…» (ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ! https://attikanea.info/σοκαριστική-καταγγελία-από-τον-πατέρ/#comment-111112 Η ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ).
ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ…
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΘΩΣ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΙΩΝΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡὶΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)" ΑΓΑΘΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». Αν είναι ψυχοπάθεια το όχι στην αμαρτία τότε Θεέ μου βοήθησέ μας να παραμείνουμε τρελοί άχρι θανάτου για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας.
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Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΩΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΡΩΝΟΠΡΟΣΧΗΜΑ, ΦΟΒΕΡΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΛΙΜΟ, ΛΟΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ, ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2k5efo-christ-is-risen-to-rise-and-save-all-us-only-with-his-true-orthodox-church.html
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 .
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .