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Gain of Function garbage
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30 views • January 23, 2022
Sam Bailey, January 18th, 2022
🥵 The internet is once again giddy with "Gain of Function" fever following the recent publication of DARPA related documents by Project Veritas.
Is this the smoking gun or a stinky fish 🐟?
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References:
1. Gain of function research explained, 2021: https://www.virology.ws/2021/09/09/gain-of-function-explained/
2. Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis, 2018: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6188119/
3. Major Joseph Murphy’s letter to the DOD: https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/2mVob3c1aDd8CNvVnyei6n/95af7dbfd2958d4c2b8494048b4889b5/JAG_Docs_pt1_Og_WATERMARK_OVER_Redacted.pdf
4. SARS-CoV-2 Aerosol Exhaled by Experimentally Infected Cynomolgus Monkeys, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8237865/
5. Project DEFUSE - full proposal: https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/4NFC6M83ewzKLf6DvAygb4/0cf477f75646e718afb332b7ac6c3cd1/defuse-proposal_watermark_Redacted.pdf
6. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor, 2013: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5389864/
7. Executive Summary: DEFUSE: https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/oVt6gT0yBx4eQXSeuNfEp/3cbbd7ef84e90c9702c1943c55d80f75/executive-slide-hr00118s0017-ecohealth-alliance-defuse.pdf
8. Peter Daszak, Developing MCMs for Coronaviruses, Rapid Medical Countermeasure Response to Infectious Diseases, 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/
🥵 The internet is once again giddy with "Gain of Function" fever following the recent publication of DARPA related documents by Project Veritas.
Is this the smoking gun or a stinky fish 🐟?
Watch me have a little fun with my latest analysis!
Please support her channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave her a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Gain of function research explained, 2021: https://www.virology.ws/2021/09/09/gain-of-function-explained/
2. Antibiotic resistance: a rundown of a global crisis, 2018: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6188119/
3. Major Joseph Murphy’s letter to the DOD: https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/2mVob3c1aDd8CNvVnyei6n/95af7dbfd2958d4c2b8494048b4889b5/JAG_Docs_pt1_Og_WATERMARK_OVER_Redacted.pdf
4. SARS-CoV-2 Aerosol Exhaled by Experimentally Infected Cynomolgus Monkeys, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8237865/
5. Project DEFUSE - full proposal: https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/4NFC6M83ewzKLf6DvAygb4/0cf477f75646e718afb332b7ac6c3cd1/defuse-proposal_watermark_Redacted.pdf
6. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor, 2013: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5389864/
7. Executive Summary: DEFUSE: https://assets.ctfassets.net/syq3snmxclc9/oVt6gT0yBx4eQXSeuNfEp/3cbbd7ef84e90c9702c1943c55d80f75/executive-slide-hr00118s0017-ecohealth-alliance-defuse.pdf
8. Peter Daszak, Developing MCMs for Coronaviruses, Rapid Medical Countermeasure Response to Infectious Diseases, 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/
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