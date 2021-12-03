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03.12.2021. В Японии вирус исчез по собственному желанию (Выпуск № 229 часть I (1)).
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8346 views • December 02, 2021
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Содержание:
01:33 Кризис в Турции: скупают золото, ковры и бензин - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=W44A7DZ6Mlc.
05:03 АВСТРАЛИЯ ПОД ЖЕСТКИМ ПРЕССИНГОМ. https://www.brighteon.com/ca15582a-aafb-4e55-8aa6-3113825efc7f.
07:32 COVInews. В Австралии заработали лагеря. Александр, Сидней. https://www.youtube.com/watch?v=8tyhYySo6rs.
12:01 Противники QR-кодов собрались у мэрии Казани на стихийный митинг. https://www.youtube.com/watch?v=ZXSvy101G88.
20:34 Сербия: выходные эко-протестов. https://www.youtube.com/watch?v=QS08uIF1HhU.
21:32 Европейские страны охвачены протестами - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=4HjbnTkhhhI.
29:44 ЖЕСТЬ против ковида. Европа уже не шутит. https://www.youtube.com/watch?v=50uATn6qWvw.
32:42 Массовые протесты экоактивистов захлестнули сразу несколько стран. https://www.youtube.com/watch?v=Lb1yq-QRWdU.
33:40 Протесты в Европе: драки с полицией. Локдаун и обязательная вакцинация. ВОЗ: ужесточить ограничения. https://www.youtube.com/watch?v=3KdJIQCmV6s.
39:43 В ряде европейских стран проходят протесты против карантинных мер. https://www.youtube.com/watch?v=HBpsGm3rWM0.
43:00 НОВОСТИ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОТЕСТОВ. https://www.youtube.com/watch?v=GKEY1tFbiPA.
49:58 Нас в тысячи раз больше, в десятки тысяч раз больше! Пламен Пасков!
https://www.youtube.com/watch?v=KKCzZB8u2aM.
01:00:53 ВО ЧТО МУТИРУЕТ ВОЗ? Практика Заговора. Часть 11. https://www.youtube.com/watch?v=MHV1A30-0vg&;t=102s.
01:17:20 Минздрав признал, что прививка не работает? Абсолютное большинство – против OR- кодов. https://www.youtube.com/watch?v=g28pdamLfRY.
01:29:00 НЕТ КУАР КОДА -ПРЕДЪЯВИ ВОТ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО! https://www.youtube.com/watch?v=l8zVya2nmhY.
01:36:57 Письмо слушателя. Барановируса не существует.
01:38:40 Дельта-штамм самоликвидировался в Японии, в Европе начинается пятая волна - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=R_LbV_hv-Eo.
01:44:20 Федеральный закон о QR-кодах поддержали в Госсовете. Все фракции, кроме Единой России, против. https://www.youtube.com/watch?v=WUspvWwBZ2E.
01:50:17 Суд в Екатеринбурге против QR-кодов. https://www.youtube.com/watch?v=CbduEFNPoh0.
01:56:20 УСЛЫШЬТЕ ЭТОТ НАКАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ!!! ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ, КОТОРОЕ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ. https://www.brighteon.com/1e596d85-07fb-453d-b45f-3685db9d456b.
Сегодня мы увидим, как проходят протесты против ковидных ограничений и против QR-кодов в различных странах Европы и мира. Узнаем о японском «чуде», где исчез коронавирус дельта-штамма. Обсудим такую организацию, как ВОЗ, кому выгодно законы и рекомендации, которые она принимает. Поговорим почему официально вакцинация – добровольная, а в жизни – добровольно-принудительная. Также узнаем, что закон о QR-кодах поддержали в Горсовете. Узнаем о явлении Божие Матери.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:33 Кризис в Турции: скупают золото, ковры и бензин - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=W44A7DZ6Mlc.
05:03 АВСТРАЛИЯ ПОД ЖЕСТКИМ ПРЕССИНГОМ. https://www.brighteon.com/ca15582a-aafb-4e55-8aa6-3113825efc7f.
07:32 COVInews. В Австралии заработали лагеря. Александр, Сидней. https://www.youtube.com/watch?v=8tyhYySo6rs.
12:01 Противники QR-кодов собрались у мэрии Казани на стихийный митинг. https://www.youtube.com/watch?v=ZXSvy101G88.
20:34 Сербия: выходные эко-протестов. https://www.youtube.com/watch?v=QS08uIF1HhU.
21:32 Европейские страны охвачены протестами - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=4HjbnTkhhhI.
29:44 ЖЕСТЬ против ковида. Европа уже не шутит. https://www.youtube.com/watch?v=50uATn6qWvw.
32:42 Массовые протесты экоактивистов захлестнули сразу несколько стран. https://www.youtube.com/watch?v=Lb1yq-QRWdU.
33:40 Протесты в Европе: драки с полицией. Локдаун и обязательная вакцинация. ВОЗ: ужесточить ограничения. https://www.youtube.com/watch?v=3KdJIQCmV6s.
39:43 В ряде европейских стран проходят протесты против карантинных мер. https://www.youtube.com/watch?v=HBpsGm3rWM0.
43:00 НОВОСТИ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОТЕСТОВ. https://www.youtube.com/watch?v=GKEY1tFbiPA.
49:58 Нас в тысячи раз больше, в десятки тысяч раз больше! Пламен Пасков!
https://www.youtube.com/watch?v=KKCzZB8u2aM.
01:00:53 ВО ЧТО МУТИРУЕТ ВОЗ? Практика Заговора. Часть 11. https://www.youtube.com/watch?v=MHV1A30-0vg&;t=102s.
01:17:20 Минздрав признал, что прививка не работает? Абсолютное большинство – против OR- кодов. https://www.youtube.com/watch?v=g28pdamLfRY.
01:29:00 НЕТ КУАР КОДА -ПРЕДЪЯВИ ВОТ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО! https://www.youtube.com/watch?v=l8zVya2nmhY.
01:36:57 Письмо слушателя. Барановируса не существует.
01:38:40 Дельта-штамм самоликвидировался в Японии, в Европе начинается пятая волна - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=R_LbV_hv-Eo.
01:44:20 Федеральный закон о QR-кодах поддержали в Госсовете. Все фракции, кроме Единой России, против. https://www.youtube.com/watch?v=WUspvWwBZ2E.
01:50:17 Суд в Екатеринбурге против QR-кодов. https://www.youtube.com/watch?v=CbduEFNPoh0.
01:56:20 УСЛЫШЬТЕ ЭТОТ НАКАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ!!! ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ, КОТОРОЕ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ. https://www.brighteon.com/1e596d85-07fb-453d-b45f-3685db9d456b.
Сегодня мы увидим, как проходят протесты против ковидных ограничений и против QR-кодов в различных странах Европы и мира. Узнаем о японском «чуде», где исчез коронавирус дельта-штамма. Обсудим такую организацию, как ВОЗ, кому выгодно законы и рекомендации, которые она принимает. Поговорим почему официально вакцинация – добровольная, а в жизни – добровольно-принудительная. Также узнаем, что закон о QR-кодах поддержали в Горсовете. Узнаем о явлении Божие Матери.
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