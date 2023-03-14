Muere una flor - Punteo del puente - Parte 2 - Binomio de Oro

Esta es la segunda parte del puente punteado del tema "Muere una flor" de la autoría de Fernando Menses e interpretada por el Binomio de Oro. Espero que les sirva de mucho esta serie de videos didacticos para que avancen en su aprendizaje de la guitarra, en especial con el Vallenato.

🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Puntera

https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364





☑ Tecnicas para puntear:





☑ GuitarraVallenata Experimental

https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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