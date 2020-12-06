BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
14
Download MP3
Share
Report
962 views • December 06, 2020
Όπως το Μάρτιο ξεκίνησε και συνεχίζεται ως σήμερα η “πώληση” της πανδημίας, έτσι και τώρα που φέρνουν το ελιξίριο μπήκαν στο φουλ οι μηχανές της “πώλησης” του εμβολίου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι κατα βάση 2. Πρώτον ο κίνδυνος ότι αν δεν “ψωνίσεις” χάθηκες που σκοπό έχει να μπλοκάρει κάθε λογική σκέψη και να σε στρέψει αυτοματοποιημένα στην λύση που σου παρουσιάζεται.

Και δεύτερον οι influencers. Οι αχυράνθρωποι που λόγω της υποδουλωτικής τους διάθεσης και αρα της ευκολίας διαχείρισης τους, έχουν επιλεγεί να λανσάρονται σαν σπουδαίοι. Αυτοί με την επίδραση που έχουν στις μάζες σκοπεύουν διαφημίζοντας το “εμβόλιο” για μια ακόμα φορά να τις προγραμματίσουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Παρόλα αυτά οι επιστήμονες μας ενημερώνουν ξεκάθαρα για τους καταστροφικούς κινδύνους του σχεδίου εμβολιασμού αλλά και το πόσο ανόητο είναι το να θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα όλως τυχαίως ο διωγμός απέναντι στις εκκλησίες συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό και η αστυνομία είναι σε επιφυλακή επειδή το μήνα αυτόν η απειλή είναι μεγάλη, υπάρχουν πολλές γιορτές!

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/


CDC Director: Winter Could Bring 200,000 Deaths, ‘Most Difficult’ Period Of US’s Public Health History https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2020/12/02/cdc-director-winter-could-bring-200000-deaths-most-difficult-period-of-uss-public-health-history/

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ "JOHN HOPKINS NEWS-LETTER"
ΔΕΝ ΕΠΕΦΕΡΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Ο COVID! https://www.facebook.com/orpheus.greece/posts/1855191441287081

NHS staff no longer at front of queue for Covid vaccine after rethink https://www.theguardian.com/world/2020/dec/03/nhs-staff-no-longer-front-queue-covid-vaccine-rethink

Obama, Clinton and Bush pledge to take Covid vaccine on TV to show its safety https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/03/obama-clinton-bush-covid-vaccine-safety

Boris Johnson could be given Covid vaccine on live TV https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/12/02/boris-johnson-could-receive-covid-19-vaccine-live-tv-downing/

Would you be willing to get a Covid vaccine in exchange for a $1,500 stimulus check? How one bold proposal would work https://www.cnbc.com/2020/12/03/1500-stimulus-checks-for-covid-19-shots-how-one-plan-would-work.html

Εμφάνισε Εγκάρσια Μυελίτιδα και δεύτερη γυναίκα με το εμβόλιο της Astrazeneca https://aristeia.site/archives/35362

Πάντως τα νοσοκομεία είναι full ε https://www.facebook.com/vaggelis.dimitriou1/videos/10219394640759891/

Άρχισαν οι μηνύσεις για την απάτη της "πανδημίας" COVID-19 (βίντεο) https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/12/covid-19.html

Δρ. Sucharit Bhakdi στο Fox news: «Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα είναι η καταστροφή σας»! https://www.defencenet.gr/asfaleia/905537_dr-sucharit-bhakdi-sto-fox-news-embolio-gia-ton-koronoio-tha-einai-i-katastrofi-sas

Robert F. Kennedy Jr .: Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, επειγόντως, σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τον επερχόμενο εμβολιασμό Covid-19. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/12/robert-f-kennedy-jr-covid-19.html

Καθηγητής Ιωαννίδης: «10.000 νεκρούς θα έχει η Ελλάδα μέχρι τον Φεβρουάριο» – «Καταστροφή το lockdown https://www.newskamatero.eu/kathigitis-ioannidis-10-000-nekrous-tha-ehei-i-ellada-mehri-ton/

Κορωνοϊός: Έλεγχοι και μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. σε μοναστήρια και εκκλησίες https://epiloges.tv/koronoios-elegchoi-kai-mploka-tis-el-as-se-monastiria-kai-ekklisies/

Χαμός από αστυνομικούς κ περιπολικά στην Αγία Βαρβάρα έλεγχος και στην στάση του Μετρό https://www.facebook.com/100009641615027/videos/1363534353977939/

Εμπρός, παπαγαλάκια «ευρωμπουκωμένα» ξεράστε το δηλητήριο της απιστίας σας… https://www.exapsalmos.gr/2020/11/29/empros-papagalakia-evrompoukomena-kseraste-to-dilitirio-tis-apistias-sas/

Σέρρες:“Καταγγελία ότι γινόταν με πιστούς η Κυριακάτικη Λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου” https://youtu.be/tRUJlyqzDuQ

In Japan, more people died by suicide last month than from COVID in all of 2020 https://abc13.com/japan-suicides-suicide-rates-covid-women/8359064/

ΣτΕ: Διαγραφή μαθητών από παιδικούς σταθμούς- νηπιαγωγεία, αν οι γονείς αρνούνται εμβολιασμό https://www.skai.gr/news/greece/ste-diagrafi-mathiton-apo-paidikous-stathmous-nipiagogeia-an-oi-goneis-arnountai-emvolia
Keywords
conspiracynew world ordercoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study of 57,793 Adults in 24 Countries Links Varied Social Activity to Better Cognitive Scores

Study of 57,793 Adults in 24 Countries Links Varied Social Activity to Better Cognitive Scores

Coco Somers
Rosewood essential oil: A fragrant path to holistic wellness

Rosewood essential oil: A fragrant path to holistic wellness

Laura Harris
ACC Statement Urges Doctors to Prescribe Exercise for Heart Health

ACC Statement Urges Doctors to Prescribe Exercise for Heart Health

Coco Somers
Could an ancient fermented superfood be the answer to spike protein damage?

Could an ancient fermented superfood be the answer to spike protein damage?

Willow Tohi
Meta-Analysis Ranks Yoga First for Sleep; Lead Over Walking Is Not Statistically Conclusive

Meta-Analysis Ranks Yoga First for Sleep; Lead Over Walking Is Not Statistically Conclusive

Morgan S. Verity
Meta-Analysis Links Lower Brain Choline to Anxiety Disorders

Meta-Analysis Links Lower Brain Choline to Anxiety Disorders

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy