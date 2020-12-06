ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

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962 views • December 06, 2020
Όπως το Μάρτιο ξεκίνησε και συνεχίζεται ως σήμερα η “πώληση” της πανδημίας, έτσι και τώρα που φέρνουν το ελιξίριο μπήκαν στο φουλ οι μηχανές της “πώλησης” του εμβολίου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι κατα βάση 2. Πρώτον ο κίνδυνος ότι αν δεν “ψωνίσεις” χάθηκες που σκοπό έχει να μπλοκάρει κάθε λογική σκέψη και να σε στρέψει αυτοματοποιημένα στην λύση που σου παρουσιάζεται.
Και δεύτερον οι influencers. Οι αχυράνθρωποι που λόγω της υποδουλωτικής τους διάθεσης και αρα της ευκολίας διαχείρισης τους, έχουν επιλεγεί να λανσάρονται σαν σπουδαίοι. Αυτοί με την επίδραση που έχουν στις μάζες σκοπεύουν διαφημίζοντας το “εμβόλιο” για μια ακόμα φορά να τις προγραμματίσουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Παρόλα αυτά οι επιστήμονες μας ενημερώνουν ξεκάθαρα για τους καταστροφικούς κινδύνους του σχεδίου εμβολιασμού αλλά και το πόσο ανόητο είναι το να θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα όλως τυχαίως ο διωγμός απέναντι στις εκκλησίες συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό και η αστυνομία είναι σε επιφυλακή επειδή το μήνα αυτόν η απειλή είναι μεγάλη, υπάρχουν πολλές γιορτές!
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
CDC Director: Winter Could Bring 200,000 Deaths, ‘Most Difficult’ Period Of US’s Public Health History https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2020/12/02/cdc-director-winter-could-bring-200000-deaths-most-difficult-period-of-uss-public-health-history/
ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ "JOHN HOPKINS NEWS-LETTER"
ΔΕΝ ΕΠΕΦΕΡΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Ο COVID! https://www.facebook.com/orpheus.greece/posts/1855191441287081
NHS staff no longer at front of queue for Covid vaccine after rethink https://www.theguardian.com/world/2020/dec/03/nhs-staff-no-longer-front-queue-covid-vaccine-rethink
Obama, Clinton and Bush pledge to take Covid vaccine on TV to show its safety https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/03/obama-clinton-bush-covid-vaccine-safety
Boris Johnson could be given Covid vaccine on live TV https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/12/02/boris-johnson-could-receive-covid-19-vaccine-live-tv-downing/
Would you be willing to get a Covid vaccine in exchange for a $1,500 stimulus check? How one bold proposal would work https://www.cnbc.com/2020/12/03/1500-stimulus-checks-for-covid-19-shots-how-one-plan-would-work.html
Εμφάνισε Εγκάρσια Μυελίτιδα και δεύτερη γυναίκα με το εμβόλιο της Astrazeneca https://aristeia.site/archives/35362
Πάντως τα νοσοκομεία είναι full ε https://www.facebook.com/vaggelis.dimitriou1/videos/10219394640759891/
Άρχισαν οι μηνύσεις για την απάτη της "πανδημίας" COVID-19 (βίντεο) https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/12/covid-19.html
Δρ. Sucharit Bhakdi στο Fox news: «Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα είναι η καταστροφή σας»! https://www.defencenet.gr/asfaleia/905537_dr-sucharit-bhakdi-sto-fox-news-embolio-gia-ton-koronoio-tha-einai-i-katastrofi-sas
Robert F. Kennedy Jr .: Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, επειγόντως, σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τον επερχόμενο εμβολιασμό Covid-19. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/12/robert-f-kennedy-jr-covid-19.html
Καθηγητής Ιωαννίδης: «10.000 νεκρούς θα έχει η Ελλάδα μέχρι τον Φεβρουάριο» – «Καταστροφή το lockdown https://www.newskamatero.eu/kathigitis-ioannidis-10-000-nekrous-tha-ehei-i-ellada-mehri-ton/
Κορωνοϊός: Έλεγχοι και μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. σε μοναστήρια και εκκλησίες https://epiloges.tv/koronoios-elegchoi-kai-mploka-tis-el-as-se-monastiria-kai-ekklisies/
Χαμός από αστυνομικούς κ περιπολικά στην Αγία Βαρβάρα έλεγχος και στην στάση του Μετρό https://www.facebook.com/100009641615027/videos/1363534353977939/
Εμπρός, παπαγαλάκια «ευρωμπουκωμένα» ξεράστε το δηλητήριο της απιστίας σας… https://www.exapsalmos.gr/2020/11/29/empros-papagalakia-evrompoukomena-kseraste-to-dilitirio-tis-apistias-sas/
Σέρρες:“Καταγγελία ότι γινόταν με πιστούς η Κυριακάτικη Λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου” https://youtu.be/tRUJlyqzDuQ
In Japan, more people died by suicide last month than from COVID in all of 2020 https://abc13.com/japan-suicides-suicide-rates-covid-women/8359064/
ΣτΕ: Διαγραφή μαθητών από παιδικούς σταθμούς- νηπιαγωγεία, αν οι γονείς αρνούνται εμβολιασμό https://www.skai.gr/news/greece/ste-diagrafi-mathiton-apo-paidikous-stathmous-nipiagogeia-an-oi-goneis-arnountai-emvolia
Και δεύτερον οι influencers. Οι αχυράνθρωποι που λόγω της υποδουλωτικής τους διάθεσης και αρα της ευκολίας διαχείρισης τους, έχουν επιλεγεί να λανσάρονται σαν σπουδαίοι. Αυτοί με την επίδραση που έχουν στις μάζες σκοπεύουν διαφημίζοντας το “εμβόλιο” για μια ακόμα φορά να τις προγραμματίσουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Παρόλα αυτά οι επιστήμονες μας ενημερώνουν ξεκάθαρα για τους καταστροφικούς κινδύνους του σχεδίου εμβολιασμού αλλά και το πόσο ανόητο είναι το να θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα όλως τυχαίως ο διωγμός απέναντι στις εκκλησίες συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό και η αστυνομία είναι σε επιφυλακή επειδή το μήνα αυτόν η απειλή είναι μεγάλη, υπάρχουν πολλές γιορτές!
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
CDC Director: Winter Could Bring 200,000 Deaths, ‘Most Difficult’ Period Of US’s Public Health History https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2020/12/02/cdc-director-winter-could-bring-200000-deaths-most-difficult-period-of-uss-public-health-history/
ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ "JOHN HOPKINS NEWS-LETTER"
ΔΕΝ ΕΠΕΦΕΡΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Ο COVID! https://www.facebook.com/orpheus.greece/posts/1855191441287081
NHS staff no longer at front of queue for Covid vaccine after rethink https://www.theguardian.com/world/2020/dec/03/nhs-staff-no-longer-front-queue-covid-vaccine-rethink
Obama, Clinton and Bush pledge to take Covid vaccine on TV to show its safety https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/03/obama-clinton-bush-covid-vaccine-safety
Boris Johnson could be given Covid vaccine on live TV https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/12/02/boris-johnson-could-receive-covid-19-vaccine-live-tv-downing/
Would you be willing to get a Covid vaccine in exchange for a $1,500 stimulus check? How one bold proposal would work https://www.cnbc.com/2020/12/03/1500-stimulus-checks-for-covid-19-shots-how-one-plan-would-work.html
Εμφάνισε Εγκάρσια Μυελίτιδα και δεύτερη γυναίκα με το εμβόλιο της Astrazeneca https://aristeia.site/archives/35362
Πάντως τα νοσοκομεία είναι full ε https://www.facebook.com/vaggelis.dimitriou1/videos/10219394640759891/
Άρχισαν οι μηνύσεις για την απάτη της "πανδημίας" COVID-19 (βίντεο) https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/12/covid-19.html
Δρ. Sucharit Bhakdi στο Fox news: «Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα είναι η καταστροφή σας»! https://www.defencenet.gr/asfaleia/905537_dr-sucharit-bhakdi-sto-fox-news-embolio-gia-ton-koronoio-tha-einai-i-katastrofi-sas
Robert F. Kennedy Jr .: Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, επειγόντως, σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τον επερχόμενο εμβολιασμό Covid-19. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/12/robert-f-kennedy-jr-covid-19.html
Καθηγητής Ιωαννίδης: «10.000 νεκρούς θα έχει η Ελλάδα μέχρι τον Φεβρουάριο» – «Καταστροφή το lockdown https://www.newskamatero.eu/kathigitis-ioannidis-10-000-nekrous-tha-ehei-i-ellada-mehri-ton/
Κορωνοϊός: Έλεγχοι και μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ. σε μοναστήρια και εκκλησίες https://epiloges.tv/koronoios-elegchoi-kai-mploka-tis-el-as-se-monastiria-kai-ekklisies/
Χαμός από αστυνομικούς κ περιπολικά στην Αγία Βαρβάρα έλεγχος και στην στάση του Μετρό https://www.facebook.com/100009641615027/videos/1363534353977939/
Εμπρός, παπαγαλάκια «ευρωμπουκωμένα» ξεράστε το δηλητήριο της απιστίας σας… https://www.exapsalmos.gr/2020/11/29/empros-papagalakia-evrompoukomena-kseraste-to-dilitirio-tis-apistias-sas/
Σέρρες:“Καταγγελία ότι γινόταν με πιστούς η Κυριακάτικη Λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου” https://youtu.be/tRUJlyqzDuQ
In Japan, more people died by suicide last month than from COVID in all of 2020 https://abc13.com/japan-suicides-suicide-rates-covid-women/8359064/
ΣτΕ: Διαγραφή μαθητών από παιδικούς σταθμούς- νηπιαγωγεία, αν οι γονείς αρνούνται εμβολιασμό https://www.skai.gr/news/greece/ste-diagrafi-mathiton-apo-paidikous-stathmous-nipiagogeia-an-oi-goneis-arnountai-emvolia
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