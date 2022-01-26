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Joh. W. Matutis - Unterwegs mit Paulus - 26. Januar 2022
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Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Stichworte: Paulus und sein Freund Lukas – der geringste von den Aposteln – Lukas, der gebildete Grieche und Arzt – die Wiederherstellung des Menschen – das Evangelium des Lukas und der paulinische Geist – die Taten Jesu und die Taten der Apostel – wir waren dabei, uns ist das passiert … – fürchte dich nicht, du kleine Herde
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