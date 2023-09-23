И. Стрелков. Мы Россия, о конфликте на Украине. О Путине, НАТО, СВО (2023)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WvgnSSfEmno Проект "Сила одного", ведущая - Оксана Кравцова.
Фильм 2
В программе у проекта "Сила Одного" в гостях у Оксаны Кравцовой - Игорь Стрелков герой Новороссии и "Русской весны".
00:01 конфликт на Украине, что будет дальше!? (песня Игоря Талькова - Россия)
05:38 кто наградил Бандеру и Шухевича звездами героя Украины
06:58 сможет ли Украина нанести поражение России? Какая стратегия?
08:21 Украины быть не должно
9:26 Нато на границе России
10:05 что в России будет дальше?
10:54 в чем сила Украины?
15:20 эксперимент с крысами! Мотивация для армии.
19:43 история соединения России и Украины
25:40 Алексей Мозговой - зачем он пожертвовал своей жизнью? Хроника событий на Донбассе с 2014 года! Кто ему угрожал?
35:01 почему после референдума в 2014 году в ДНР и ЛНР не произошло воссоединение с Россией? Запад угрожает президенту В. Путину - судьба Хусейна, Каддафи, Милошевича!
42:41 шевроны на фронте! Борьба за веру - благословение Патриарха! Раскол на Украине!
46:38 как завоевать поддержку Украины, после Херсона и Харьковской обл.?
47:00 когда закончится СВО на Украине
48:34 Как завоевать поддержку Украины, после Херсона и Харьковской обл.?
53:04 Как победить Украину?
56:03 безнравственный правитель может управлять страной? Пример: Сталина и царя Николая II
59:59 убыль населения - кто отвечает?
1:01:18 влияние Бога на народ
1:02:33 великая страна где каждый второй развод и по числу абортов мы на первом месте
1:07:22 как переломить ход СВО
1:10:36 кого из нынешних генералов не хватает в армии
1:14:46 кто должен возглавить министерство обороны?
1:15:31 кто враг России
1:16:50 метаморфоза в политике
1:20:41 мечта Украинского народа (отрывок из фильма 72 метра)
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