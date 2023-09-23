И. Стрелков. Мы Россия, о конфликте на Украине. О Путине, НАТО, СВО (2023)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WvgnSSfEmno Проект "Сила одного", ведущая - Оксана Кравцова.

Фильм 2

В программе у проекта "Сила Одного" в гостях у Оксаны Кравцовой - Игорь Стрелков герой Новороссии и "Русской весны".



00:01 конфликт на Украине, что будет дальше!? (песня Игоря Талькова - Россия)

05:38 кто наградил Бандеру и Шухевича звездами героя Украины

06:58 сможет ли Украина нанести поражение России? Какая стратегия?

08:21 Украины быть не должно

9:26 Нато на границе России

10:05 что в России будет дальше?

10:54 в чем сила Украины?

15:20 эксперимент с крысами! Мотивация для армии.

19:43 история соединения России и Украины

25:40 Алексей Мозговой - зачем он пожертвовал своей жизнью? Хроника событий на Донбассе с 2014 года! Кто ему угрожал?

35:01 почему после референдума в 2014 году в ДНР и ЛНР не произошло воссоединение с Россией? Запад угрожает президенту В. Путину - судьба Хусейна, Каддафи, Милошевича!

42:41 шевроны на фронте! Борьба за веру - благословение Патриарха! Раскол на Украине!

46:38 как завоевать поддержку Украины, после Херсона и Харьковской обл.?

47:00 когда закончится СВО на Украине

48:34 Как завоевать поддержку Украины, после Херсона и Харьковской обл.?

53:04 Как победить Украину?

56:03 безнравственный правитель может управлять страной? Пример: Сталина и царя Николая II

59:59 убыль населения - кто отвечает?

1:01:18 влияние Бога на народ

1:02:33 великая страна где каждый второй развод и по числу абортов мы на первом месте

1:07:22 как переломить ход СВО

1:10:36 кого из нынешних генералов не хватает в армии

1:14:46 кто должен возглавить министерство обороны?

1:15:31 кто враг России

1:16:50 метаморфоза в политике

1:20:41 мечта Украинского народа (отрывок из фильма 72 метра)