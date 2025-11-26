Ajuste Económico 2026 - destacado de la entrevista 1

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Gary Heavin habló sobre el grave panorama económico para 2026, destacando el colapso industrial de Alemania, las luchas similares de Francia y el Reino Unido, y la deuda de $38 billones de Estados Unidos, incluyendo pasivos no financiados que superan los $100 billones. Enfatizó que los niveles de deuda actuales no son sostenibles y el impacto de la IA en el desplazamiento laboral, prediciendo un desempleo masivo. Heavin abogó por la preservación de la riqueza, el ingreso básico universal y la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías. También recalcó la necesidad de responsabilidad individual y resiliencia, citando ejemplos históricos de resistencia económica e innovación durante crisis.