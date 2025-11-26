Ajuste Económico 2026 - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Gary Heavin habló sobre el grave panorama económico para 2026, destacando el colapso industrial de Alemania, las luchas similares de Francia y el Reino Unido, y la deuda de $38 billones de Estados Unidos, incluyendo pasivos no financiados que superan los $100 billones. Enfatizó que los niveles de deuda actuales no son sostenibles y el impacto de la IA en el desplazamiento laboral, prediciendo un desempleo masivo. Heavin abogó por la preservación de la riqueza, el ingreso básico universal y la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías. También recalcó la necesidad de responsabilidad individual y resiliencia, citando ejemplos históricos de resistencia económica e innovación durante crisis.