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Grzegorz Płaczek - Czy szczepienie dzieci ma sens?
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2 views • July 26, 2021
Czy szczepienie dzieci ma sens? Jak media głównego nurtu zwalczają lekarzy, naukowców i ekspertów, którzy myślą inaczej? 🆘 Absurd goni absurd... Opieramy się na faktach. 🇵🇱
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Pliki/statystyki do pobrania: https://www.naszkobior.pl/pliki/26072021.zip
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Pliki/statystyki do pobrania: https://www.naszkobior.pl/pliki/26072021.zip
Nie obrażamy! #ToSieSamoKomentuje
Jeśli ktoś chce dołączyć, wesprzeć inicjatywę i walkę o lepszą Polskę - oto link: https://www.ToSieSamoKomentuje.pl/wsparcie Jesteśmy razem. Trzymaj się Polko i Polaku! Nie jesteście sami!
POMYŚLCIE, CO SIĘ WYDARZY, JEŚLI JEDNA KOLEJNA OSOBA BEZ DOSTĘPU DO FB ZOBACZY, DZIĘKI WAM, NASZE WIRTUALNE SPOTKANIE!
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