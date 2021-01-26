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Koronavirus plandemia tausta ja päämäärä maailmanlaajuinen rokottaminen ja uusi maailma
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67 views • January 26, 2021
Koronavirus plandemia tausta ja päämäärä maailmanlaajuinen rokottaminen ja uusi maailma. Virallinen C0VID narratiivi on etukäteen suunniteltu. C0VID rokotteiden haittavaikutukset aiheuttavat sairauksia ja kuolemaa. C0VID tartunta ja kuolinlukujen tilastointi perustuu epätarkkaan tilastointiin. Tartuntoja ja kuolinlukuja liioitellaan. Pelon kautta ihmisiä hallitaan ja ohjataan ottamaan rokote. C0VID rokote on astinlauta uuteen maailmaan, missä ihminen kytketään yhteyteen digitaalisen tietomaailman kanssa.
Videon lähdelinkit:
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
http://www.kotipetripaavola.com/laaketieteenprofessorinpaljastuscovid19viruksesta.html
http://www.kotipetripaavola.com/laakarienvetoomuscovid19rokotetutkimustenlopettamisesta.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007754102.html
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/057b7e07-cb30-4bc6-8b77-22a51464cb73
https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-menehtyneista-lahes-90-prosenttia-on-yli-70-vuotiaita-taustalla-yleensa-myos-jokin-perussairaus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta
https://healthimpactnews.com/2021/181-dead-in-the-u-s-during-2-week-period-from-experimental-covid-injections-how-long-will-we-continue-to-allow-mass-murder-by-lethal-injection/
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php
http://www.vigiaccess.org/
http://www.kotipetripaavola.com/
Videon lähdelinkit:
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
http://www.kotipetripaavola.com/laaketieteenprofessorinpaljastuscovid19viruksesta.html
http://www.kotipetripaavola.com/laakarienvetoomuscovid19rokotetutkimustenlopettamisesta.html
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007754102.html
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/057b7e07-cb30-4bc6-8b77-22a51464cb73
https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-menehtyneista-lahes-90-prosenttia-on-yli-70-vuotiaita-taustalla-yleensa-myos-jokin-perussairaus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta
https://healthimpactnews.com/2021/181-dead-in-the-u-s-during-2-week-period-from-experimental-covid-injections-how-long-will-we-continue-to-allow-mass-murder-by-lethal-injection/
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php
http://www.vigiaccess.org/
http://www.kotipetripaavola.com/
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