Koronavirus plandemia tausta ja päämäärä maailmanlaajuinen rokottaminen ja uusi maailma. Virallinen C0VID narratiivi on etukäteen suunniteltu. C0VID rokotteiden haittavaikutukset aiheuttavat sairauksia ja kuolemaa. C0VID tartunta ja kuolinlukujen tilastointi perustuu epätarkkaan tilastointiin. Tartuntoja ja kuolinlukuja liioitellaan. Pelon kautta ihmisiä hallitaan ja ohjataan ottamaan rokote. C0VID rokote on astinlauta uuteen maailmaan, missä ihminen kytketään yhteyteen digitaalisen tietomaailman kanssa.Videon lähdelinkit: