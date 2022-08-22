Теория заговора. Продуктовые войны (02_04_2018)

В конце 2017 года Федеральная антимонопольная служба России и Роспотребнадзор проверили качество импортного продовольствия, которое поступает в нашу страну. Вердикт был однозначным: под видом известных на весь мир брендов в Россию часто завозится откровенный фальсификат. Из какой химии транснациональные компании делают еду, которая попадает на полки наших супермаркетов? Кто и как заставляет нас покупать импортные продукты, которые на самом Западе запрещены? А также: на что обращать внимание при выборе товаров, чтобы защитить себя от суррогатов?