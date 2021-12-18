Citicoline: The Stimulating Cholinergic for the Acetylcholine-Dominant

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Also known as CDP Choline, has been the subject of numerous clinical trials and is a promising Nootropic.
It's less bioavailable as a choline source but has more downstream Nootropic effects. Impressively, it has over 90 human clinical trials - a substantial body of gold-standard science for us to draw on in this meta-analysis.
6:33 A Stimulating Cholinergic
9:55 Are You Acetylcholine Dominant?
14:16 Vs Cocaine Addiction
18:11 Vs Depression
19:12 Vs Mercury
20:38 Vs Schizophrenia
21:21 Uridine Source
23:00 Citicoline Sources
24:51 What is Cognizin®?
29:07 Experiential
35:56 Cofactors
37:41 Usage & Dosage
40:03 Side Effects
40:38 Conclusion
Read Citicoline Meta-Analysis 📑 Everything Mentioned Here
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