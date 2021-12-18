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Citicoline: The Stimulating Cholinergic for the Acetylcholine-Dominant
jroseland
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76 views • December 18, 2021

Also known as CDP Choline, has been the subject of numerous clinical trials and is a promising Nootropic.

It's less bioavailable as a choline source but has more downstream Nootropic effects. Impressively, it has over 90 human clinical trials - a substantial body of gold-standard science for us to draw on in this meta-analysis.


6:33 A Stimulating Cholinergic

9:55 Are You Acetylcholine Dominant?

14:16 Vs Cocaine Addiction

18:11 Vs Depression

19:12 Vs Mercury

20:38 Vs Schizophrenia

21:21 Uridine Source

23:00 Citicoline Sources

24:51 What is Cognizin®?

29:07 Experiential

35:56 Cofactors

37:41 Usage & Dosage

40:03 Side Effects

40:38 Conclusion


Read Citicoline Meta-Analysis 📑 Everything Mentioned Here

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I'm not a doctor, medical professional, or trained therapist. I'm a researcher and pragmatic biohacking practitioner exercising free speech to share evidence as I find it. I make no claims. Please practice skepticism and rational critical thinking. You should consult a professional about any serious decisions that you might make about your health. Affiliate links here support Limitless Mindset.


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Keywords
healthpodcastbiohackingciticoline
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