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Amerikalı Doktordan Covid-19 Tedavisinde "Basınçlı Suni Solunum" Uyarısı (31.03.2020)
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61 views • April 27, 2020
Dr. Cameron Kyle-Sidell :
Bu covid-19 beklediğimiz gibi bir hastalık değil.
Yani hepimiz aslında doğru olmayan bir bakış açısıyla bu probleme yaklaşmaya çalışıyoruz.
Yani kısaca söylemek istediğim, yanlış hastalıkla uğraşıyoruz.
Benim gördüğüm kadarıyla Covid-19 bir zatürre değil, ve ona bu şekilde muamele etmememiz lazım.
Fakat bu metot ile hastalara faydadan çok zarar verdiğimiz kanısındayım.
Ve bir ihtimal bu gerçekten akut solunum sıkıntısı sendromu değil, bizim solunum cihazlarıyla akciğerlere verdiğimiz zarardan dolayı kaynaklanan bir semptom olabilir.
Ama bunu yapma zamanı şu andır, şimdidir.
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Çin’den alınan haberlere dayanarak, pozitif testli yoğun bakım hastaları için vakit kaybetmeden uygulanması öngörülen sert bir müdahale olan entübasyon (tüp/hortum yerleştirilmesi) ile suni solunuma dayanan tıbbi protokoller dünyanın dört bir yanında kabul edilmişti. Protokollerde daha yumuşak bir uygulama olan maske aracılığıyla yapılan suni solunumun yeterince güçlü olmadığı belirtilirken, bu yöntemle “tehlikeli virsüslerin” aerozoller (havada asılı kalan çok küçük tanecikler) yoluyla yayılma riskinin de bulunduğu vurgulanıyor.
Halbuki Mart ayı gibi erken bir tarihte bile, Alman doktorlar entübasyonun akciğerlerde ek tahribata yol açabileceğine ve toplamda başarı şansının düşük olduğuna işaret etmişti. Bu sırada, ABD’deki doktorlar da entübasyonu, hastalara “faydadan çok zarar getiren bir yöntem" olarak tarif etmiştir. Hastalar çoğunlukla akut akciğer iflasından değil de artırılan basınçla yapılan suni solunum nedeniyle daha kötüye giden bir tür “yüksek irtifa hastalığı” ‘ndan zarar görmektedir. Şubat ayında Güney Kore'li doktorların bildirdiğine göre, durumu kritik olan Kovid-19 hastaları, bir suni solunum cihazı olmaksızın yapılan, oksijen tedavisine iyi cevap veriyor. Yukarda söz edilen Amerikalı doktor, ek akciğer tahribatına yol açmamak için, suni solunum cihazı kullanımının acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
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► https://www.coronagercegi.com/post/abd-li-hekim-bas%C4%B1n%C3%A7l%C4%B1-suni-solunum-hastaya-yarardan-%C3%A7ok-zarar-veriyor
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► https://www.medscape.com/viewarticle/928156
► https://www.healthleadersmedia.com/covid-19/nyc-doctor-says-high-ventilator-settings-damage-coronavirus-patients-lungs
► https://nypost.com/2020/04/06/nyc-doctor-says-coronavirus-ventilator-settings-are-too-high/
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Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
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Alternatif Video Kanalımız
► https://www.bitchute.com/channel/coronagercegi/
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► Kaynak/Source : https://youtu.be/k9GYTc53r2o
Bu covid-19 beklediğimiz gibi bir hastalık değil.
Yani hepimiz aslında doğru olmayan bir bakış açısıyla bu probleme yaklaşmaya çalışıyoruz.
Yani kısaca söylemek istediğim, yanlış hastalıkla uğraşıyoruz.
Benim gördüğüm kadarıyla Covid-19 bir zatürre değil, ve ona bu şekilde muamele etmememiz lazım.
Fakat bu metot ile hastalara faydadan çok zarar verdiğimiz kanısındayım.
Ve bir ihtimal bu gerçekten akut solunum sıkıntısı sendromu değil, bizim solunum cihazlarıyla akciğerlere verdiğimiz zarardan dolayı kaynaklanan bir semptom olabilir.
Ama bunu yapma zamanı şu andır, şimdidir.
--------------------------------------------------------------------------------
Çin’den alınan haberlere dayanarak, pozitif testli yoğun bakım hastaları için vakit kaybetmeden uygulanması öngörülen sert bir müdahale olan entübasyon (tüp/hortum yerleştirilmesi) ile suni solunuma dayanan tıbbi protokoller dünyanın dört bir yanında kabul edilmişti. Protokollerde daha yumuşak bir uygulama olan maske aracılığıyla yapılan suni solunumun yeterince güçlü olmadığı belirtilirken, bu yöntemle “tehlikeli virsüslerin” aerozoller (havada asılı kalan çok küçük tanecikler) yoluyla yayılma riskinin de bulunduğu vurgulanıyor.
Halbuki Mart ayı gibi erken bir tarihte bile, Alman doktorlar entübasyonun akciğerlerde ek tahribata yol açabileceğine ve toplamda başarı şansının düşük olduğuna işaret etmişti. Bu sırada, ABD’deki doktorlar da entübasyonu, hastalara “faydadan çok zarar getiren bir yöntem" olarak tarif etmiştir. Hastalar çoğunlukla akut akciğer iflasından değil de artırılan basınçla yapılan suni solunum nedeniyle daha kötüye giden bir tür “yüksek irtifa hastalığı” ‘ndan zarar görmektedir. Şubat ayında Güney Kore'li doktorların bildirdiğine göre, durumu kritik olan Kovid-19 hastaları, bir suni solunum cihazı olmaksızın yapılan, oksijen tedavisine iyi cevap veriyor. Yukarda söz edilen Amerikalı doktor, ek akciğer tahribatına yol açmamak için, suni solunum cihazı kullanımının acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
--------------------------------------------------------------------------------
► https://www.coronagercegi.com/post/abd-li-hekim-bas%C4%B1n%C3%A7l%C4%B1-suni-solunum-hastaya-yarardan-%C3%A7ok-zarar-veriyor
--------------------------------------------------------------------------------
► https://www.medscape.com/viewarticle/928156
► https://www.healthleadersmedia.com/covid-19/nyc-doctor-says-high-ventilator-settings-damage-coronavirus-patients-lungs
► https://nypost.com/2020/04/06/nyc-doctor-says-coronavirus-ventilator-settings-are-too-high/
---------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanalımız
► https://www.bitchute.com/channel/coronagercegi/
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak/Source : https://youtu.be/k9GYTc53r2o
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