David ICKE Aς ελευθερώσουμε το λιοντάρι από μέσα μας .... ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ!"

Στις 20 Νοεμβρίου 2021, ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων εμψύχωσαν τα αστικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη συμμετέχοντας στο «World Wide Rally for Freedom», μια παγκόσμια συγκέντρωση για την ελευθερία, για να καταγγείλουν τις πολιτικές που σχετίζονται με τον Covid 19 και τους σχετικούς περιορισμούς στην κίνηση και τις δραστηριότητες.



Στο βίντεο η ομιλία του David Icke στο Birmingham στην Αγγλία, στην πλατεία Chamberlain. Ο Icke επαναλαμβάνει, όπως πάντα εγκάρδια, το όχι στα διαβατήρια εμβολιασμού, στους αναγκαστικούς εμβολιασμούς, στα εμβόλια για παιδιά, στους περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου και στην κίνηση και στην τυραννία.



Αποσπάσματα από την ομιλία του:



«Αυτός είναι ο λόγος που εκδηλώθηκαν τα τρέχοντα γεγονότα. Αυτό το σημερινό παγκόσμιο δίκτυο ξεκίνησε πολύ μικρότερο και έχει αποκομίσει την εμβέλειά του και καρπώθηκε τη δύναμή του σε όλη την ιστορία, μέσω της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και στη συνέχεια της Βρετανικής και της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς έγινε παγκόσμιος μέσω του αποικισμού.»



«Μια τελική φάση στην οποία σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μία παγκόσμια ανθρώπινη μυαλό-κυψέλη μέσω της σύνδεσης με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία η ανθρώπινη αντίληψη δεν θα χειραγωγείται πλέον από τη χειραγώγηση των πληροφοριών, αλλά θα προέρχεται απευθείας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.»



«Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μας στοχοποιούν και θα προσπαθήσουν να μας δαιμονοποιήσουν περισσότερο καθώς περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες. Αλλά το βασικό είναι ότι γνωρίζουν αυτούς που λένε όχι στο βιολογικό τους όπλο και αρνούνται να συμμορφωθούν με τη σκλαβιά και τον θάνατό τους.»



«Ένας σπουδαίος άνθρωπος… ήταν μεγάλος φίλος μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένας Ζουλού σαμάνος στη Νότια Αφρική, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, Credo Mutwa. Μου είπε, στη μοναδική του γλώσσα: «Είστε ένα λιοντάρι Κύριε Ντέιβιντ... πρέπει να είμαστε όλοι λιοντάρια».



«Και σε όσους μπορούν να βλέπουν, στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους όσους μπορούν να βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ώρα να ελευθερώσετε το λιοντάρι από μέσα σας και μαζί να το αφήσουμε να τρέξει! Μια ανθρώπινη οικογένεια ... μια καρδιά, ένας σκοπός: ελευθερία!»



«Και ας βγει το μήνυμα από το κέντρο της Αγγλίας. Αυτή η καρδιά της Αγγλίας. Αυτή η Αγγλία όπου κρύβεται ο δράκος. Προς όλους σε όλο τον κόσμο: αυτή είναι η ώρα μας. Ήρθαμε να το κάνουμε αυτό και δεν θα αποτύχουμε. Αυτή είναι η στιγμή μας: άνθρωποι που μπορούν να βλέπουν, ας την αρπάξουμε!»