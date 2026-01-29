Satélite Cavaleiro Negro - A História Não Contada

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
A evidência do Satélite do Cavaleiro Negro que nunca foi vista e entrevistas de fontes confiáveis. Análise de anomalias por especialistas em imagens digitais e muito mais. Um documentário de Billy Carson.
Junte-se a Billy Carson enquanto ele descobre a verdade vinda de um sinal desconhecido. Carson passou a maior parte de sua vida estudando o invisível para descobrir por que a humanidade está aqui e de onde viemos. Quando ele descobre uma imagem da NASA retratando um objeto desconhecido, Carson sabe que esta poderia ser a resposta para suas perguntas. Conhecido como o satélite Black Knight. Ele entrevista os principais pensadores no campo.