Satélite Cavaleiro Negro - A História Não Contada

A evidência do Satélite do Cavaleiro Negro que nunca foi vista e entrevistas de fontes confiáveis. Análise de anomalias por especialistas em imagens digitais e muito mais. Um documentário de Billy Carson.



Junte-se a Billy Carson enquanto ele descobre a verdade vinda de um sinal desconhecido. Carson passou a maior parte de sua vida estudando o invisível para descobrir por que a humanidade está aqui e de onde viemos. Quando ele descobre uma imagem da NASA retratando um objeto desconhecido, Carson sabe que esta poderia ser a resposta para suas perguntas. Conhecido como o satélite Black Knight. Ele entrevista os principais pensadores no campo.