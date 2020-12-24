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Marcel sur Le Grand Reset et présentation du site "Le Média en 4-4-2"
luciole
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11 views • December 24, 2020
22 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=WlX3d8fg7zA
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA

Nous soutenir avec le Financement Participatif : https://www.helloasso.com/associations/le%20media%20en%204%204%202/collectes/le-media-en-4-4-2
Le site "Le Média en 4-4-2" : https://lemediaen442.fr/
Contactez Jordan : [email protected]

Les amis, aujourd'hui est un grand jour, votre site "Le Média en 4-4-2" est là ;-)

Un merci à tous de m'avoir accompagné dans cette aventure magnifique, de m'avoir fait confiance, d'avoir apporté vos talents. Hier "Le Média en 4-4-2" était une idée, c'est aujourd'hui un pôle dessin, rédaction, traduction, musique, montage, réseaux sociaux, du sport, santé, littérature, des articles, des vidéos, beaucoup de projets, 500 personnes ont contribué depuis le début de cette l’aventure dont 60 actives sur le site et des milliers de partisans qui attendent avec impatience !

J'ai misé sur la patience plutôt que sur la précipitation afin de structurer une machine de guerre et de m'entourer de guerriers, le résultat est bien meilleur que ce je pouvais l'imaginer. Le site est d'abord une aventure humaine, un cri du cœur, je ne vais pas vous lâcher la larmichette mais faut avouer que ce moment est plaisant pour ne pas dire touchant.

Encore une fois, un grand merci à tous et n'oublions pas que ceux qui gagnent sont ceux qui s'battent, le reste c'est du bla-bla ! Donc on va faire ça en 4-4-2 !

Marcel D.
Keywords
resistancedavoscovidmasquesplandemievaccinsklaus schwabeveilgrand resetforum economique
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