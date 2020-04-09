Αλκυόν Πλειάδες 83 - Κίνδυνος 5G και επιπτώσεις στην Υγεία

Στην Ιαπωνία εκατομμύρια νέοι έχουν αρχίσει να είναι μέρος της κυρίαρχης δυτικοποίησης, με την εγκατάλειψη όλων των παραδοσιακών και υιοθετώντας πιο μοντερνιστικά στυλ, τον ψηφιακό κόσμο και τις νέες τεχνολογίες. Όλο και περισσότεροι οι Ιάπωνες προσωποποιούν τις μηχανές τους και ονομάζουν τα ρομπότ, τα κινητά τηλέφωνα, τα mp3 ... βίντεο χαρακτήρες παιχνιδιών, τραγουδιστές και εικονικούς ηθοποιούς. Με άλλα λόγια, οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι τόσο ζωτικές για την ιαπωνική ζωή, που γίνονται εικονικά μέλη της οικογένειας και πολλοί άνθρωποι δαπανούν περισσότερο χρόνο με τις μηχανές παρά με τους συγγενείς τους.

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η τεχνητή νοημοσύνη διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό το νου των παιδιών και των νέων και όσο δεν λαμβάνονται τα επείγοντα μέτρα, το πεπρωμένο αυτής της ανθρωπότητας καλείται να αποτελέσει μέρος ενός αυτοματισμού με ανεπανόρθωτα αποτελέσματα, αφού αποδυναμώνει το συναίσθημα, την έκφραση , τη φυσικότητα κάνοντας με αυτό να δημιουργείται μια γενιά αναίσθητων νέων και παιδιών ρομπότ.

Η τεχνολογία και η ρομποτική μας καθιστούν όλο και πιο ευάλωτους, παρά τη χρησιμότητά τους σε κοινωνίες όπως η Ιαπωνία όπου δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό για πολλές θέσεις εργασίας και η γήρανση του πληθυσμού είναι πολύ έντονη και γι 'αυτό τα ρομποτικά ανδροειδή στην Ιαπωνία έχουν καλή υποδοχή ... έτσι υπάρχουν ρομπότ μωρών, ρομπότ κατοικίδιων ζώων, παρουσιαστές Ανδροειδή, ηθοποιοί, ρομπότ σερβιτόροι, μάγειρες, ρομπότ πολιτικοί...

Αυξάνει επίσης τη συγχώνευση του ανθρώπου με τη μηχανή έως ότου γίνουμε μια μετανθρωπιστική φυλή ανδροειδών cyborgs. Και παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται εξωπραγματικό, υπάρχουν πολλοί μελλοντολόγοι που πιστεύουν ότι η δημιουργία μηχανών με Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πραγματικότητα και αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της ανθρωπότητας, επειδή θα έρθει ο καιρός όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Και τι γίνεται με το νέο δίκτυο σύνδεσης 5G και τους τεράστιους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον καθώς και για τη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών; Και τι έχει να κάνει αυτό το γεγονός με το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έτσι ώστε να μοιάζουν και να προσομοιάζουν τον βιολογικό ανθρώπινο εγκέφαλο; Και για την εταιρεία που ονομάζεται Neuralink που επικεντρώθηκε στη σύντηξη ή διεπαφή μεταξύ ανθρώπων και ηλεκτρονικών, ποιοι είναι οι στόχοι της;