Corona Virus Bøn

Kære Gud,(Allah, Skaberen af alt der er,

Skaberen af det, der er), hver eneste dag,

fjern eller gør alle farlige vira uskadelige

for mig,mine kære og så alle inficerede

væsener,og jorden som helhed. Anvend denne

bøn igen og igen for at holde alle I sikkerhed

og gendanne velbefindende for de berørte.



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