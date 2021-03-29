Si on ne se lève pas, ils ne s'arrêteront pas !

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81 views • March 29, 2021



Car de la "vaccination" viendra LA vraie pandémie !



Cette vidéo fait le tour du monde: mi-mars, la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, a incité les gens à s'asseoir et à prendre conscience de ses craintes concernant les vaccinations Corona.

Avec sa vidéo, elle a pu faire connaître la thèse de Vanden Bossche, (que les statistiques internationales suggèrent déjà depuis fort longtemps) :

Seules les "vaccinations" déclenchent vraiment le virus Corona !



La vidéo de Mittmannsgruber a déjà été partagée d'innombrables fois sur différentes plateformes et traduite dans plus de 10 langues.



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🌊 Source de la vidéo :

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Lecture texte :

https://bit.ly/3sAYNBe



⚖️ Rejoignez la plainte collective concernant les vaccins de Me. Brusa :



Merci beaucoup à Jeanne pour son doublage en français.

Vous pouvez la soutenir via :

💸 Tipeee :

💸 Paypal : Le dit "vaccin" va EMPIRER la situationCar de la "vaccination" viendra LA vraie pandémie !Cette vidéo fait le tour du monde: mi-mars, la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, a incité les gens à s'asseoir et à prendre conscience de ses craintes concernant les vaccinations Corona.Avec sa vidéo, elle a pu faire connaître la thèse de Vanden Bossche, (que les statistiques internationales suggèrent déjà depuis fort longtemps) :Seules les "vaccinations" déclenchent vraiment le virus Corona !La vidéo de Mittmannsgruber a déjà été partagée d'innombrables fois sur différentes plateformes et traduite dans plus de 10 langues.-----------------------------------------------------------------------------------------------🌊 Source de la vidéo : https://translate.google.com/translate?sl=de& ;tl=fr&u= https://www.wochenblick.at/ -----------------------------------------------------------------------------------------------Lecture texte :⚖️ Rejoignez la plainte collective concernant les vaccins de Me. Brusa : https://reaction19.fr/action-en-cours/ Merci beaucoup à Jeanne pour son doublage en français.Vous pouvez la soutenir via :💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/ 💸 Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jeannetraduction17 Keywords vaccinationcoronapandemiegenetique

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