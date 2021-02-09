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Mega-schandaal in Duitsland! Ook "angstzaai-planning" in Nederland ?
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10 views • February 09, 2021
Mega-schandaal in Duitsland! Ook "angstzaai-planning" in Nederland ?
Terwijl Nederlandse journalisten met fophef bezig zijn, is er nauwelijks aandacht voor een mega-schandaal. Het Duitse RIVM, de regering en gedragswetenschappers hebben een planning opgesteld om de bevolking angst aan te jagen voor corona. Dit om een harde lockdown populair te maken. Zelfs de Volkskrant noemt het "psychologische oorlogsvoering".
Deed de Nederlandse regering dit ook? FVD stelt Kamervragen: alle Nederlandse documenten hierover moeten openbaar worden. Bekijk hieronder onze Kamervragen! ⤵️
CREDITS , https://www.youtube.com/channel/UC9H9K7oSpte0uWBofdW4UiA
Terwijl Nederlandse journalisten met fophef bezig zijn, is er nauwelijks aandacht voor een mega-schandaal. Het Duitse RIVM, de regering en gedragswetenschappers hebben een planning opgesteld om de bevolking angst aan te jagen voor corona. Dit om een harde lockdown populair te maken. Zelfs de Volkskrant noemt het "psychologische oorlogsvoering".
Deed de Nederlandse regering dit ook? FVD stelt Kamervragen: alle Nederlandse documenten hierover moeten openbaar worden. Bekijk hieronder onze Kamervragen! ⤵️
CREDITS , https://www.youtube.com/channel/UC9H9K7oSpte0uWBofdW4UiA
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